Генпрокуратура проверит компании, заявившие об уходе с российского рынка
Сообщается, что установлен жёсткий контроль за соблюдением трудового законодательства, в том числе условий заключённых договоров.
Генеральная прокуратура РФ проверит соблюдение прав работников зарубежных компаний, заявивших о приостановлении деятельности в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"В целях обеспечения интересов добросовестных предпринимателей и работников организаций, чьи руководители заявили о приостановке деятельности на территории РФ, прокурорами усилен надзор за соблюдением такими компаниями действующего законодательства", — сказано в сообщении.
Также уточняется, что прокурорами установлен жёсткий контроль за соблюдением трудового законодательства и условий заключённых договоров, а также прав социально незащищённых групп работников. В ведомстве подчеркнули, что отказ организаций от своих обязанностей в одностороннем порядке недопустим.
Как сообщал Лайф, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Так, Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Маstercard в России. Разработчики компьютерных игр CD Projekt RED,Activision Blizzard, Electronic Arts и Ubisoft остановили продажи в РФ. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group. Также о приостановке деятельности объявила сеть строительных и хозяйственных магазинов OBI. Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, приняла аналогичное решение. Кроме того, PepsiCo решила приостановить продажу напитков, а Starbucks сообщил о приостановке работы в РФ.
ТАСС / RBC / Олег Яковлев