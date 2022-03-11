Генпрокуратура проверит компании, заявившие об уходе с российского рынка

Генеральная прокуратура РФ проверит соблюдение прав работников зарубежных компаний, заявивших о приостановлении деятельности в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В целях обеспечения интересов добросовестных предпринимателей и работников организаций, чьи руководители заявили о приостановке деятельности на территории РФ, прокурорами усилен надзор за соблюдением такими компаниями действующего законодательства", — сказано в сообщении.