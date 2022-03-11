Член Конгресса США Салазар призвала сбивать российские самолёты над Украиной

Член Палаты представителей Конгресса США Мария Салазар заявила, что поддерживает введение бесполётной зоны над Украиной. При этом она призналась, что не знает, что на практике означает установление такого режима. Об этом сообщает американское издание The Daily Caller.

"Я поддерживаю всё, что касается наказания Владимира Путина и помощи украинцам", — заявила она журналистам.