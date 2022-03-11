Член Конгресса США Салазар призвала сбивать российские самолёты над Украиной
Законодатель заявила, что поддерживает все предложения, которые могут "наказать" президента РФ Владимира Путина.
Член Палаты представителей Конгресса США Мария Салазар заявила, что поддерживает введение бесполётной зоны над Украиной. При этом она призналась, что не знает, что на практике означает установление такого режима. Об этом сообщает американское издание The Daily Caller.
"Я поддерживаю всё, что касается наказания Владимира Путина и помощи украинцам", — заявила она журналистам.
Также Салазар добавила, что "свобода не может быть бесплатной". Когда политика спросили, означает ли введение бесполётной зоны, что США должны сбивать российские самолёты, она ответила: "Конечно".
Ранее Лайф сообщал, что украинский президент Владимир Зеленский попросил США и Евросоюз закрыть небо Украины или предоставить самолёты. Столтенберг объявил об отказе НАТО вводить бесполётную зону над Незалежной, после чего президент Украины усомнился в способности альянса кого-то защитить. Американские политики также выступили против этой инициативы, поскольку это грозит эскалацией конфликта.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Pixabay