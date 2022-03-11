Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство БелТА.

Напомним, встреча президентов двух стран состоится сегодня. Время начала переговоров пока не известно. Главы государств собираются обсудить в том числе экономическое взаимодействие в условиях санкций и обстановку на Украине.