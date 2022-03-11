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11 марта, 06:20

Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным

Сегодня главы государств собираются обсудить ряд тем, в том числе экономическое взаимодействие в условиях санкций.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство БелТА.

Напомним, встреча президентов двух стран состоится сегодня. Время начала переговоров пока не известно. Главы государств собираются обсудить в том числе экономическое взаимодействие в условиях санкций и обстановку на Украине.

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Ранее Лайф писал, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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БелТА

Александра Васильева

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