Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным
Сегодня главы государств собираются обсудить ряд тем, в том числе экономическое взаимодействие в условиях санкций.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство БелТА.
Напомним, встреча президентов двух стран состоится сегодня. Время начала переговоров пока не известно. Главы государств собираются обсудить в том числе экономическое взаимодействие в условиях санкций и обстановку на Украине.
Ранее Лайф писал, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.