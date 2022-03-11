ТАСС: Запрет на полёты над югом России продлён до 20 марта
Ранее также Росавиация до 14 марта ввела режим временного ограничения на полёты в 11 городов страны.
Запрет на полёты над южными регионами России продлён до 20 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Министерстве транспорта РФ.
"До 20 марта, 3:45 мск", — сообщил источник.
Ранее также Росавиация до 14 марта продлила запрет на полёты в 11 аэропортов страны. Ведомство пошло на такие меры из-за осложнения ситуации на Украине. Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В связи с этим Киев ввёл военное положение. Лайф следит за развитием событий.
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