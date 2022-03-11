Минобороны показало видео уничтожения опорного пункта украинских националистов

На кадрах видно, как ударный беспилотный летательный аппарат поразил цель с высоты около четырёх тысяч метров высокоточным боеприпасом.

Нанесение удара беспилотным летательным аппаратом ВКС России по укреплённому опорному пункту украинских националистов. Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны РФ показало видео нанесения удара БПЛА ВКС России по укреплённому опорному пункту украинских националистов.

На кадрах видно, как ударный беспилотный летательный аппарат поразил цель с высоты около четырёх тысяч метров высокоточным боеприпасом. Беспилотники, задействованные в специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z", осуществляют разведку, корректировку огня, а также боевое применение средств поражения по целям.