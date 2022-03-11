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Регион
Опубликовано 11 марта 2022, 07:22
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Минобороны показало видео уничтожения опорного пункта украинских националистов

На кадрах видно, как ударный беспилотный летательный аппарат поразил цель с высоты около четырёх тысяч метров высокоточным боеприпасом.

Нанесение удара беспилотным летательным аппаратом ВКС России по укреплённому опорному пункту украинских националистов. Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны РФ показало видео нанесения удара БПЛА ВКС России по укреплённому опорному пункту украинских националистов.

На кадрах видно, как ударный беспилотный летательный аппарат поразил цель с высоты около четырёх тысяч метров высокоточным боеприпасом. Беспилотники, задействованные в специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z", осуществляют разведку, корректировку огня, а также боевое применение средств поражения по целям.

Ранее Лайф публиковал видео продвижения танковой колонны в Киевской области. На видео тяжёлые боевые бронированные машины едут по заснеженным киевским пустым дорогам. На обочине стоит несколько десятков грузовых военных автомобилей.

Минобороны показало видео уничтожения бронетехники ВСУ вертолётами авиации ВКС РФ
Минобороны показало видео уничтожения бронетехники ВСУ вертолётами авиации ВКС РФ

Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Минобороны РФ

Оксана Попова
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