Минобороны показало видео уничтожения опорного пункта украинских националистов

На кадрах видно, как ударный беспилотный летательный аппарат поразил цель с высоты около четырёх тысяч метров высокоточным боеприпасом. Беспилотники, задействованные в специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z", осуществляют разведку, корректировку огня, а также боевое применение средств поражения по целям.