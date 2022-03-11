Минобороны показало видео уничтожения опорного пункта украинских националистов
На кадрах видно, как ударный беспилотный летательный аппарат поразил цель с высоты около четырёх тысяч метров высокоточным боеприпасом.
Нанесение удара беспилотным летательным аппаратом ВКС России по укреплённому опорному пункту украинских националистов. Видео © Минобороны РФ
Министерство обороны РФ показало видео нанесения удара БПЛА ВКС России по укреплённому опорному пункту украинских националистов.
На кадрах видно, как ударный беспилотный летательный аппарат поразил цель с высоты около четырёх тысяч метров высокоточным боеприпасом. Беспилотники, задействованные в специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z", осуществляют разведку, корректировку огня, а также боевое применение средств поражения по целям.
Ранее Лайф публиковал видео продвижения танковой колонны в Киевской области. На видео тяжёлые боевые бронированные машины едут по заснеженным киевским пустым дорогам. На обочине стоит несколько десятков грузовых военных автомобилей.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.