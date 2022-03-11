Губернатор Ульяновской области призвал бойкотировать Facebook и Instagram

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что покидает социальные сети Facebook и Instagram после экстремистского заявления компании Meta. Также он призвал последовать всем его примеру. Сообщение он опубликовал в своих социальных сетях.

"Руководство компании Meta (Instagram и Facebook) выступило с экстремистским заявлением, открыв свои площадки для призывов к насилию в отношении российских военных и враждебным действиям к нашей стране. По сути, маски сброшены. Пропагандистская риторика Запада достигла своего апогея. Это откровенная ненависть ко всем россиянам, которая не поддаётся никакому понимаю и оправданию. В этой связи я, как губернатор российского региона, как гражданин России, не могу себе позволить оставаться пользователем враждебных социальных сетей", — написал Русских и пригласил подписаться на его аккаунты в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Телеграм".

С аналогичным обращением выступил и заместитель председателя Комитета Совета Федерации ФС РФ по международным делам Андрей Климов. Он заявил, что Meta имеет "реальную техническую возможность разжигать ненависть и вражду с Россией, призывать к убийствам русских вне наших границ". А основатель социальной сети Марк Цукерберг, по его мнению, вообразил себя Кощеем Бессмертным.

"37-летний миллиардер Цукерберг так ничего и не понял в реальной жизни. Между тем его виртуальная вселенная — не то место, где этот мистер может отсидеться от последствий разжигаемой им же катастрофы. Выпускнику Гарварда стоило бы давно усвоить библейскую мудрость: "Кто сеет ветер — пожнёт бурю". Надеюсь, наши правоохранительные органы возьмут факты подстрекательства к нападению на граждан России на особую заметку. УК РФ это позволяет. Наши дипломаты своё слово уже сказали", — поделился сенатор в своём телеграм-канале.