Премьер Венгрии исключил введение ЕС санкций против газового и нефтяного секторов России

"Самый важный для нас вопрос был решён благоприятным образом: не будет санкций, которые затронули бы газ или нефть, так что энергетический сектор Венгрии в безопасности в предстоящий период", — сообщил Орбан.

Ранее Лайф сообщал, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал всех европейцев уменьшать потребление энергии. Он подчеркнул, что снижение зависимости от России требует макроэкономических и технических мер, однако граждане тоже должны способствовать этому на индивидуальном уровне. При этом Боррель также заявил, что на данный момент ЕС не будет вслед за США запрещать импорт нефти и газа из России.