НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 марта, 07:37

Премьер Венгрии исключил введение ЕС санкций против газового и нефтяного секторов России

Он подчеркнул, что энергетическая отрасль европейской страны в безопасности в предстоящий период.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции ЕС в отношении России из-за спецоперации на Украине не затронут нефтяной и газовый секторы, пишет Reuters.

"Самый важный для нас вопрос был решён благоприятным образом: не будет санкций, которые затронули бы газ или нефть, так что энергетический сектор Венгрии в безопасности в предстоящий период", — сообщил Орбан.

Ранее Лайф сообщал, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал всех европейцев уменьшать потребление энергии. Он подчеркнул, что снижение зависимости от России требует макроэкономических и технических мер, однако граждане тоже должны способствовать этому на индивидуальном уровне. При этом Боррель также заявил, что на данный момент ЕС не будет вслед за США запрещать импорт нефти и газа из России.

Reuters: На саммите ЕС поднимут тему отказа от энергоресурсов России

Reuters: На саммите ЕС поднимут тему отказа от энергоресурсов России

Обложка ©

Getty Images / Marton Monus / picture alliance

Виктория Дитрих

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1