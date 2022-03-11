Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву
По пути в Кремль его сопровождает посол Владимир Семашко, глава государства хочет обсудить с ним в дороге актуальные вопросы.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву. Фото © Пул Первого
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает агентство БелТА.
Сегодня состоятся переговоры глав государств, касающиеся ситуации вокруг Украины. В машину также сразу пригласили посла Владимира Семашко, чтобы обсудить в дороге актуальные вопросы.
Прибытие посла Белоруссии Владимира Семашко. Фото © Пул Первого
Ранее Лайф сообщал, что Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Встреча президентов двух стран состоится сегодня. Главы государств собираются обсудить в том числе экономическое взаимодействие в условиях санкций и обстановку на Украине.
Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.