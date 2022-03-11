Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву

Сегодня состоятся переговоры глав государств, касающиеся ситуации вокруг Украины. В машину также сразу пригласили посла Владимира Семашко, чтобы обсудить в дороге актуальные вопросы.

Ранее Лайф сообщал, что Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Встреча президентов двух стран состоится сегодня. Главы государств собираются обсудить в том числе экономическое взаимодействие в условиях санкций и обстановку на Украине.