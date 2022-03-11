НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 марта, 07:43

Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву

По пути в Кремль его сопровождает посол Владимир Семашко, глава государства хочет обсудить с ним в дороге актуальные вопросы.

<p>Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву. Фото © <a href="https://t.me/pul_1/4982" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пул Первого</a></p>

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву. Фото © Пул Первого

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает агентство БелТА.

Сегодня состоятся переговоры глав государств, касающиеся ситуации вокруг Украины. В машину также сразу пригласили посла Владимира Семашко, чтобы обсудить в дороге актуальные вопросы.

Прибытие посла Белоруссии Владимира Семашко. Фото © Пул Первого

Прибытие посла Белоруссии Владимира Семашко. Фото © Пул Первого

Лукашенко поручил Минобороны Белоруссии не допустить "удара с тыла" по России

Лукашенко поручил Минобороны Белоруссии не допустить "удара с тыла" по России

Ранее Лайф сообщал, что Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Встреча президентов двух стран состоится сегодня. Главы государств собираются обсудить в том числе экономическое взаимодействие в условиях санкций и обстановку на Украине.

Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

Виктория Дитрих

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1