Улицам в освобождённых городах ЛНР вернут названия до "декоммунизации"
Переулки, бульвары, дороги, парки, скверы и другие градостроительные объекты будут называться так же, как до 18 мая 2014 года.
Улицам в освобождённых от украинских войск населённых пунктах Луганской Народной Республики вернут названия, действовавшие до 2015 года — до запуска в Незалежной процесса "декоммунизации". Соответствующий указ подписал глава ЛНР Леонид Пасечник.
"Установить, что на территории ЛНР, ранее оккупированной Украиной, освобождённой после 19 февраля, применяются наименования улиц, переулков, кварталов... и других градостроительных объектов, которые действовали на территории Украины по состоянию на 18 мая 2014 года", — говорится в подписанном главой республики документе.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Станислав Красильников