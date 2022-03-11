Улицам в освобождённых городах ЛНР вернут названия до "декоммунизации"

Улицам в освобождённых от украинских войск населённых пунктах Луганской Народной Республики вернут названия, действовавшие до 2015 года — до запуска в Незалежной процесса "декоммунизации". Соответствующий указ подписал глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Установить, что на территории ЛНР, ранее оккупированной Украиной, освобождённой после 19 февраля, применяются наименования улиц, переулков, кварталов... и других градостроительных объектов, которые действовали на территории Украины по состоянию на 18 мая 2014 года", — говорится в подписанном главой республики документе.