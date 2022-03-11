Улицам в освобождённых городах ЛНР вернут названия до "декоммунизации"

Переулки, бульвары, дороги, парки, скверы и другие градостроительные объекты будут называться так же, как до 18 мая 2014 года.

Улицам в освобождённых от украинских войск населённых пунктах Луганской Народной Республики вернут названия, действовавшие до 2015 года — до запуска в Незалежной процесса "декоммунизации". Соответствующий указ подписал глава ЛНР Леонид Пасечник.