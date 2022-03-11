В Китае заявили о подготовке к "адским" санкциям Запада

Сегодня на территории Китая проводятся работы над санкционным законодательством, данная мера поможет избежать многих неприятных ситуаций, сообщил специалист по праву из Бэйханского университета в Пекине Тянь Фэйлун.

"Здесь хороший урок для нас, потому что сегодня это Россия, а завтра — Китай", — пишет РИА "Новости" со ссылкой на слова Тяня Фэйлуна.

Специалист считает, что в создавшейся ситуации необходимо провести работу над китайским антисанкционным законодательством. Он подчеркнул, что данная ситуация — это "глобальный прецедент, как можно бороться с западным увлечением санкциями — односторонними, "адскими" и прочими". По словам эксперта, сейчас парламент рассматривает исключительно юридическую базу. Основная задача — это обновить имеющиеся инструменты для борьбы с возможными санкциями, поскольку на данный момент просто необходимо защитить китайский суверенитет.

Примечательно, что на заседании обсуждался вопрос относительно того, что не только иностранцы, но и граждане Китая могли участвовать в разработке санкций, подсказывая слабые места своего государства. Согласно закону действиям таких граждан ничего нельзя противопоставить. Как стало известно, антисанкционное законодательство будут добавлять уже в местные гонконгские законы. Сейчас же КНР собирается решать те же задачи, которые стоят перед Россией.