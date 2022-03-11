В Китае заявили о подготовке к "адским" санкциям Запада
На данный момент парламент рассматривает исключительно юридическую базу. Основная задача — это обновить имеющиеся инструменты для борьбы с возможными ограничениями в отношении КНДР.
Сегодня на территории Китая проводятся работы над санкционным законодательством, данная мера поможет избежать многих неприятных ситуаций, сообщил специалист по праву из Бэйханского университета в Пекине Тянь Фэйлун.
"Здесь хороший урок для нас, потому что сегодня это Россия, а завтра — Китай", — пишет РИА "Новости" со ссылкой на слова Тяня Фэйлуна.
Специалист считает, что в создавшейся ситуации необходимо провести работу над китайским антисанкционным законодательством. Он подчеркнул, что данная ситуация — это "глобальный прецедент, как можно бороться с западным увлечением санкциями — односторонними, "адскими" и прочими". По словам эксперта, сейчас парламент рассматривает исключительно юридическую базу. Основная задача — это обновить имеющиеся инструменты для борьбы с возможными санкциями, поскольку на данный момент просто необходимо защитить китайский суверенитет.
Примечательно, что на заседании обсуждался вопрос относительно того, что не только иностранцы, но и граждане Китая могли участвовать в разработке санкций, подсказывая слабые места своего государства. Согласно закону действиям таких граждан ничего нельзя противопоставить. Как стало известно, антисанкционное законодательство будут добавлять уже в местные гонконгские законы. Сейчас же КНР собирается решать те же задачи, которые стоят перед Россией.
Ранее Лайф сообщал, что премьер Госсовета Ли Кэцян озвучил позицию Китая по ситуации на Украине. Он заявил о сотрудничестве со всеми сторонами в духе взаимного уважения. И заверил, что Пекин готов играть "позитивную роль в восстановлении мира".
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