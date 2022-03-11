Турист на большой скорости влетел в девушку на курорте на Байкале и разбился насмерть

Житель Братска врезался в девушку во время катания на лыжах на горнолыжном курорте на Байкале "Гора Соболиная". Столкновение стало смертельным для 56-летнего туриста, сообщает СК РФ по Иркутской области.

"10 марта на горнолыжном курорте "Гора Соболиная" в Байкальске мужчина, катаясь на лыжах, не справился с высокой скоростью и врезался в девушку. В результате происшествия 56-летний мужчина скончался на месте, 28-летняя пострадавшая была доставлена в больницу с ушибами и травмой головы", — сказано в сообщении ведомства.

По факту инцидента следственными органами организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.