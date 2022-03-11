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11 марта, 08:49

За сутки в России с ковидом госпитализировано 7566 человек

За это же время выписано после выздоровления 151 210 пациентов.

За последние сутки в России с коронавирусом было госпитализировано 7566 человек, при этом выписано после выздоровления 151 210 пациентов. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

Всего же с учётом получающих лечение дома выявлено 50 743 новых случая ковида, подтверждено 674 летальных исхода.

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А ранее врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин рассказал, какие органы могут стать мишенью ковида. По его словам, помимо кровеносных сосудов и лёгких могут пострадать органы желудочно-кишечного тракта.


Обложка ©

Pixabay

Александра Вишнякова
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