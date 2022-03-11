"Воспринял с большим энтузиазмом": В ЛДПР рассказали об отношении Жириновского к спецоперации на Украине

По словам руководителя пресс-службы партии, политик убеждён, что Россия преодолеет трудности, победит и будет преуспевать.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, несмотря на тяжёлое течение болезни, знает, что Россия проводит военную спецоперацию на Украине, поэтому он не был удивлён последним новостям. Об этом рассказали в пресс-службе партии.

"Владимир Жириновский и так в курсе ситуации на Украине. Он воспринял все решения по этой теме, ещё в конце февраля, с большим энтузиазмом. Он убеждён, что Россия преодолеет трудности, в конце концов победит и будет преуспевать. Всё это он излагал ещё задолго до начала спецоперации на Украине, свидетелями тому была вся страна", — сказал "Газете.ru" руководитель пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин.