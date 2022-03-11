"Воспринял с большим энтузиазмом": В ЛДПР рассказали об отношении Жириновского к спецоперации на Украине
По словам руководителя пресс-службы партии, политик убеждён, что Россия преодолеет трудности, победит и будет преуспевать.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, несмотря на тяжёлое течение болезни, знает, что Россия проводит военную спецоперацию на Украине, поэтому он не был удивлён последним новостям. Об этом рассказали в пресс-службе партии.
"Владимир Жириновский и так в курсе ситуации на Украине. Он воспринял все решения по этой теме, ещё в конце февраля, с большим энтузиазмом. Он убеждён, что Россия преодолеет трудности, в конце концов победит и будет преуспевать. Всё это он излагал ещё задолго до начала спецоперации на Украине, свидетелями тому была вся страна", — сказал "Газете.ru" руководитель пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин.
Напомним, о госпитализации 75-летнего Владимира Жириновского стало известно 9 февраля, причём в партии ЛДПР до последнего отказывались подтверждать эту информацию, ограничиваясь лишь кратким сообщением о том, что политик "чувствует себя хорошо". При этом Mash сообщал, что лидер ЛДПР попал в больницу с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса. Ранее сегодня появилась информация о том, что врачи вывели политика из медикаментозного сна. Однако эту информацию в пресс-службе партии комментировать не стали.