Между тем, по мнению нардепа, на его родине начинается тотальный голод, и вопрос окончательного краха страны — это теперь только вопрос времени.

Депутат Верховной рады Украины Илья Кива рассказал, что президент Незалежной Владимир Зеленский давно находится за границей и оттуда продолжает записывать обращения по поводу ситуации вокруг Украины.

"Зеленский давно находится за границей и оттуда продолжает записывать свои воззвания, но продолжая торговать, разворовывать бюджет и обогащаться. Руководители западных стран только имитируют поддержку — и то в большей степени для своего избирателя. В Украине начинается тотальный голод, и вопрос окончательного краха страны — это вопрос только теперь времени", — написал депутат в своём телеграм-канале.