Депутат Рады Кива: Зеленский давно находится за границей и оттуда записывает воззвания
Между тем, по мнению нардепа, на его родине начинается тотальный голод, и вопрос окончательного краха страны — это теперь только вопрос времени.
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива рассказал, что президент Незалежной Владимир Зеленский давно находится за границей и оттуда продолжает записывать обращения по поводу ситуации вокруг Украины.
"Зеленский давно находится за границей и оттуда продолжает записывать свои воззвания, но продолжая торговать, разворовывать бюджет и обогащаться. Руководители западных стран только имитируют поддержку — и то в большей степени для своего избирателя. В Украине начинается тотальный голод, и вопрос окончательного краха страны — это вопрос только теперь времени", — написал депутат в своём телеграм-канале.
Кстати, американское издание The Washington Post писало, что Госдепартамент США, Пентагон и другие американские ведомства разрабатывают план действий на случай, если президент Украины Владимир Зеленский и его правительство будут вынуждены бежать из страны. При этом в Верховной раде сообщили, что депутаты намерены остаться в стране и продолжать работу в прежнем режиме. А издание The Sun узнало о переброске бойцов британских войск SAS и элитного спецподразделения ВМС США "Морские котики" в Литву для эвакуации Зеленского. 4 марта тот же Кива заявлял о том, что Зеленский срочно уехал в Польшу. Как отметил парламентарий, украинский лидер пересёк украинско-польскую границу сегодня. Сейчас, по его данным, глава Незалежной находится в американском посольстве в стране.
Instagram / zelenskiy_official