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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 11 марта 2022, 08:57
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В России стартовал проект по сбору патриотического пользовательского контента "Zа нами правда!"

Любой желающий может разместить на сайте или в аккаунте в соцсетях картинки, видеоролики, стихи, песни и слоганы. Самые вдохновляющие посты будут отмечены призами.

По данным опросов, решение президента России Владимира Путина о проведении специальной военной операции поддерживает большинство граждан во всех российских регионах. Одним из способов этой поддержки стало создание тысячами неравнодушных людей патриотического пользовательского контента в соцсетях.

Инициативная группа решила помочь согражданам обмениваться таким контентом через специальный сайт, а также сообщества в социальных сетях и мессенджере. Любой желающий может разместить свой контент: картинки, видеоролики, стихи, песни, слоганы — а также поделиться своими идеями о том, как ещё можно поддержать нашу армию, наших солдат и офицеров, защищающих родину.

Лучшие проекты и идеи будут отмечены подарками и сувенирами.

Ссылки:

Сайт: https://zanamipravda.ru/, занамиправда.рф

"ВКонтакте": https://vk.com/za.nami.pravda

"Одноклассники": https://ok.ru/zanamipravda

Telegram: https://t.me/zarussia_1

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vk.com / Минобороны России

Алексей Берковиц
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