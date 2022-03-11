В России стартовал проект по сбору патриотического пользовательского контента "Zа нами правда!"

Любой желающий может разместить на сайте или в аккаунте в соцсетях картинки, видеоролики, стихи, песни и слоганы. Самые вдохновляющие посты будут отмечены призами.

По данным опросов, решение президента России Владимира Путина о проведении специальной военной операции поддерживает большинство граждан во всех российских регионах. Одним из способов этой поддержки стало создание тысячами неравнодушных людей патриотического пользовательского контента в соцсетях.

Инициативная группа решила помочь согражданам обмениваться таким контентом через специальный сайт, а также сообщества в социальных сетях и мессенджере. Любой желающий может разместить свой контент: картинки, видеоролики, стихи, песни, слоганы — а также поделиться своими идеями о том, как ещё можно поддержать нашу армию, наших солдат и офицеров, защищающих родину.

Лучшие проекты и идеи будут отмечены подарками и сувенирами.