НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 марта, 08:52

МИД Австралии анонсировал скорый запрет на импорт нефти и газа из России

Министр при этом пояснила, что государство не импортирует сырьё в больших объёмах, поэтому принятые им меры "повлияют на уровень доходов РФ" только благодаря "коллективному подходу стран-партнёров".

Австралия введёт запрет на импорт российской нефти и нефтепродуктов, а также газа и угля. Однако ограничение вступит в силу не ранее чем через 45 дней, сообщила министр иностранных дел Марис Пейн в интервью The Guardian.

"Правительство Австралии запретит импорт российской нефти и нефтепродуктов, газа и угля, поскольку эти энергоносители являются крупнейшим источником доходов РФ. Это решение не ставит под угрозу топливную безопасность Австралии, которая располагает разнообразными и устойчивыми цепочками поставок нефти, а также достаточным запасом топлива", — заверила Пейн.

Глава МИД при этом пояснила, что государство не покупает сырьё у Москвы в больших объёмах, поэтому принятые им меры "повлияют на уровень доходов РФ" только благодаря "коллективному подходу стран-партнёров".

Лавров: Россия не использует поставки нефти и газа в качестве оружия

Лавров: Россия не использует поставки нефти и газа в качестве оружия

Ранее Байден заявил, что США вводят запрет на импорт нефти и газа из России. Он отметил, что с пониманием относится к факту, что в Европе не смогут последовать их примеру. Вместе с тем лидер США признал, что обсуждает со странами ЕС их отказ от газа и нефти из РФ. Также Лайф писал, что британско-нидерландская организация Shell прекратит закупки российской нефти на спотовом рынке и не будет продлевать свои срочные контракты. Аналогичное решение чуть позже приняла и британская нефтяная компания BP.

Обложка ©

Shutterstock

Андрей Бражников

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1