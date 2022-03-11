МИД Австралии анонсировал скорый запрет на импорт нефти и газа из России
Министр при этом пояснила, что государство не импортирует сырьё в больших объёмах, поэтому принятые им меры "повлияют на уровень доходов РФ" только благодаря "коллективному подходу стран-партнёров".
Австралия введёт запрет на импорт российской нефти и нефтепродуктов, а также газа и угля. Однако ограничение вступит в силу не ранее чем через 45 дней, сообщила министр иностранных дел Марис Пейн в интервью The Guardian.
"Правительство Австралии запретит импорт российской нефти и нефтепродуктов, газа и угля, поскольку эти энергоносители являются крупнейшим источником доходов РФ. Это решение не ставит под угрозу топливную безопасность Австралии, которая располагает разнообразными и устойчивыми цепочками поставок нефти, а также достаточным запасом топлива", — заверила Пейн.
Глава МИД при этом пояснила, что государство не покупает сырьё у Москвы в больших объёмах, поэтому принятые им меры "повлияют на уровень доходов РФ" только благодаря "коллективному подходу стран-партнёров".
Ранее Байден заявил, что США вводят запрет на импорт нефти и газа из России. Он отметил, что с пониманием относится к факту, что в Европе не смогут последовать их примеру. Вместе с тем лидер США признал, что обсуждает со странами ЕС их отказ от газа и нефти из РФ. Также Лайф писал, что британско-нидерландская организация Shell прекратит закупки российской нефти на спотовом рынке и не будет продлевать свои срочные контракты. Аналогичное решение чуть позже приняла и британская нефтяная компания BP.
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