МИД Австралии анонсировал скорый запрет на импорт нефти и газа из России

Министр при этом пояснила, что государство не импортирует сырьё в больших объёмах, поэтому принятые им меры "повлияют на уровень доходов РФ" только благодаря "коллективному подходу стран-партнёров".

Австралия введёт запрет на импорт российской нефти и нефтепродуктов, а также газа и угля. Однако ограничение вступит в силу не ранее чем через 45 дней, сообщила министр иностранных дел Марис Пейн в интервью The Guardian.

"Правительство Австралии запретит импорт российской нефти и нефтепродуктов, газа и угля, поскольку эти энергоносители являются крупнейшим источником доходов РФ. Это решение не ставит под угрозу топливную безопасность Австралии, которая располагает разнообразными и устойчивыми цепочками поставок нефти, а также достаточным запасом топлива", — заверила Пейн.