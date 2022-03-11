Авиакомпания Red Wings начнёт полёты из Москвы в Стамбул на SSJ100
Рейсы будут выполняться ежедневно, начиная с 15 марта. Продажи билетов открыты до конца осенне-зимнего периода — до 26 марта включительно.
Крупная российская авиакомпания Red Wings начнёт совершать регулярные полёты в Турцию на самолетах Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.
"Авиакомпания Red Wings с 15 марта начнёт полеты из Москвы (международный аэропорт Домодедово) в Стамбул. Рейсы будут выполняться ежедневно на современных российских лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел", — сказано в сообщении авиакомпании.
Уточняется, что билеты можно приобрести на сайте авиакомпании flyredwings.com и у агентов. Пока продажи открыты до конца осенне-зимнего периода — до 26 марта включительно.
Напомним, Росавиация ранее рекомендовала авиакомпаниям остановить все рейсы за рубеж с 6 марта. Ограничения касаются перевозчиков, у которых самолёты находятся в лизинге от иностранных компаний. Запрет на авиасообщение касается тех стран, которые присоединились к антироссийским санкциям и закрыли своё воздушное пространство. Так, "Аэрофлот", а также его "дочки" "Россия" и "Аврора" сообщили, что с 8 марта приостанавливают все международные рейсы, кроме полётов в Минск. Позже лоукостер "Победа" также объявил об аналогичном решении.
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