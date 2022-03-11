Авиакомпания Red Wings начнёт полёты из Москвы в Стамбул на SSJ100

Крупная российская авиакомпания Red Wings начнёт совершать регулярные полёты в Турцию на самолетах Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

"Авиакомпания Red Wings с 15 марта начнёт полеты из Москвы (международный аэропорт Домодедово) в Стамбул. Рейсы будут выполняться ежедневно на современных российских лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел", — сказано в сообщении авиакомпании.