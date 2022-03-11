В Китае назвали спектаклем попытки США убедить ЕС отказаться от нефти и газа из России

США хотят убедить Европу отказаться от российских энергоресурсов, только вот ставки для них в такой ситуации весьма разные, сообщает китайская газета "Хуаньцю шибао".

По словам американской общественности, данные санкционные меры в любом случае вызовут рост цен в США. По их мнению, "драматический спектакль" с американской стороны был разыгран именно для Европы. Только вот государства Евросоюза пока так и не решились выразить поддержку в данном решении, поскольку они хорошо понимают, чего их населению будет стоить отказ от энергоносителей из РФ, но вот США, несмотря на это, используют метод "подстрекательства и принуждения", говорится в статье.

"Вашингтон хочет использовать это, чтобы прикинуться печальным "первопроходцем", лицемерно притворяясь "Дон Кихотом, который будет сражаться за вас без всякой поддержки, если у вас возникнут проблемы". Суть этого спектакля — убедить европейские страны последовать за Америкой и отказаться от российских энергоресурсов. В Вашингтоне прекрасно понимают, что глобальная цель "нанесения удара по главной артерии экономики России" может быть достигнута только при участии Европы", — подытожил автор публикации китайской газеты.