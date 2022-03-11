Суд отказался признать незаконным увольнение Газизова из "Спартака"
Он работал в столичной команде с июля по декабрь 2020 года, а сейчас занимает аналогичный пост в "Уфе".
Представитель московского "Спартака" Елена Чачуа заявила, что суд отказал бывшему генеральному директору красно-белых Шамилю Газизову в признании его увольнения из клуба незаконным. Об этом сообщает "Чемпионат".
"Суд вынес решение и отказал господину Газизову в удовлетворении всех его требований. Они были направлены на признание его увольнения незаконным и восстановление на работе в должности генерального директора футбольного клуба "Спартак". Мы не знаем, будет ли господин Газизов обжаловать данное решение. Мы удовлетворены решением, считаем, что оно законное и правильное, другого и не ожидали", — сказал Чачуа.
Газизов работал в "Спартаке" с июля по декабрь 2020 года. Сейчас он занимает пост генерального директора "Уфы".
ТАСС / Вадим Брайдов