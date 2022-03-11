Путин поручил Шойгу подготовить доклад об усилении западных рубежей РФ из-за действий НАТО

Президент отметил, что по результатам обсуждения этого документа в ближайшем будущем будет принято соответствующее решение.

"Что касается усиления западных рубежей Российской Федерации: в связи с теми действиями, которые предпринимают в этом направлении страны НАТО, в ответ на то, что они делают, — это требует отдельного рассмотрения. Я прошу вас подготовить отдельный доклад и доложить", — отметил Путин.