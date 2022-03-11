Путин поручил Шойгу подготовить доклад об усилении западных рубежей РФ из-за действий НАТО
Президент отметил, что по результатам обсуждения этого документа в ближайшем будущем будет принято соответствующее решение.
Путин поручил Шойгу подготовить доклад об усилении западных рубежей РФ из-за действий НАТО. Видео © LIFE
В ходе оперативного совещания Совбеза РФ президент Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу подготовить отдельный доклад насчёт усиления западных рубежей РФ в связи с действиями НАТО.
"Что касается усиления западных рубежей Российской Федерации: в связи с теми действиями, которые предпринимают в этом направлении страны НАТО, в ответ на то, что они делают, — это требует отдельного рассмотрения. Я прошу вас подготовить отдельный доклад и доложить", — отметил Путин.
Президент отметил, что по результатам обсуждения этого документа в ближайшем будущем будет принято соответствующее решение.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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