В голове туманы?: Макс Барских запретил использовать свои песни в России, и его подняли на смех

Украинский исполнитель Макс Барских продолжает проявлять гражданскую позицию. И если в прошлый раз он кинул на деньги своих российских поклонников, отказавшись возмещать стоимость билетов на отменённые концерты, сейчас пошёл куда дальше. На этот раз он записал видеообращение, в котором сообщил о запрете на использование его музыки на территории России. Как заметили пользователи "Инстаграма", Барских по такому поводу "аж на русском заговорил".

"Я официально заявляю, что с завтрашнего дня я запрещаю использовать свою музыку в любом виде на территории Российской Федерации. Всем телеканалам, всем радиостанциям, всем фильмам и телесериалам, где бы она была использована в качестве саундтреков. Я также разрываю все контракты с российскими компаниями", — заявил Макс Барских.

Макс Барских запретил использовать его музыку в России. Видео © Instagram / max_barskih

В посте в "Инстаграме" Барских заметил, что изымает весь каталог своих песен из цифрового пространства России, и предложил сделать то же самое всем своим коллегам из Незалежной. Некоторые пользователи приложения тут же напомнили певцу, как он зарабатывал в нашей стране. А другие и вовсе подняли Макса на смех. Вот какие комментарии они оставили под записью на страничке исполнителя:

"Вот это уже серьёзные санкции…", "В селе коровам петь, что ль, будешь теперь? 😂", "Ни одной песни не знаем, лети, голубок, куда летел...", "Плак-плак, мы прям расстроились, бедненький ты наш", "И как нам жить теперь? 😂", "Мы не будем слушать ваши аж две песни. Клянёмся! 😂", "Что делать, если Барских отзывает музон? 🤣", "😂😂😂😂 Россия уж неделю назад контракты все разорвала, а он только проснулся 😂😂😂", "Верни деньги за концерты, не брезгуешь деньгами россиян пользоваться".