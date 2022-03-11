10 самых желанных российских актрис с аппетитной фигурой

Наталья Рудова

Актриса театра и кино Наталья Рудова. Фото © Instagram / rudovanata

Открывает наш топ прелестная Наталья Рудова — обладательница 4,3 миллиона подписчиков в "Инстаграме" и шикарной фигуры. Актрису заметили и полюбили после роли Ксении Ковальчук в сериале "Универ. Новая общага".

Мария Горбань

Театральная и киноактриса, телеведущая Мария Горбань. Фото © Instagram / gorban_masha

Вторая покорительница мужских сердец — Мария Горбань. Многие знают артистку по её роли в сериале "Кухня", где Маша играет очаровательную жену Дмитрия Нагиева. А ещё эту парочку можно было заметить в рекламе одного сотового оператора.

Карина Разумовская

Актриса Карина Разумовская. Фото © Instagram / karina_razum

Следующая красотка, от взгляда на которую так и хочется ахнуть, — звезда сериалов "Мажор", "Адъютанты любви" и "Обратная сторона Луны". Карина Разумовская всегда привлекает внимание, стоит ей только показаться на красных ковровых дорожках.

Елена Корикова

Актриса Елена Корикова. Фото © Instagram / korikova_official

Актриса и телеведущая Елена Корикова прославилась после главной роли в сериале "Бедная Настя". Оно и понятно: не только красивая, но и талантливая блондинка с точёной, но аппетитной фигурой. Интересно, сколько мужчин смотрели тот сериал только из-за Лены?

Юлия Снигирь

Актриса Юлия Снигирь. Фото © Instagram / yuliasnigir

Карьеру актрисы Юлия Снигирь начала с музыкальных клипов Валерия Меладзе, ещё её можно было заметить в ролике на песню "До скорой встречи" группы "Звери". Особенно же полюбились зрителям её роли в фильмах "Обитаемый остров" и "Кококо".

Настасья Самбурская

Актриса, певица, модель Настасья Самбурская. Фото © Instagram / samburskaya

Разве есть ещё кто-то, кто не знает про эту жгучую брюнетку? Настасья Самбурская уже давно покорила сердца всех российских мужчин. Присмотритесь к формам звезды, полюбуйтесь ещё раз.

Зоя Бербер

Актриса театра, кино и дубляжа Зоя Бербер. Фото © Instagram / zberberr

Очередь дошла до звезды сериала "Реальные пацаны", в котором Зоя Бербер играла роль Леры Обориной. А особенно зрители были в восторге от роли Марты в проекте "Чума". Скорее посмотрите этот фильм, если вдруг его упустили.

Анна Хилькевич

Актриса и блогерша Анна Хилькевич. Фото © Instagram / annakhilkevich

Блогерша-миллионник тоже оказалась в нашем топе, куда же без Анны Хилькевич! Если совсем точно, то в "Инстаграме" на исполнительницу роли Маши Беловой в сериале "Универ. Новая общага" подписаны целых десять миллионов аккаунтов. Интересно, какой процент из них занимает мужская половина населения?

Светлана Ходченкова

Актриса Светлана Ходченкова. Фото © Instagram / svetlana_khodchenkova

От Светланы Ходченковой исходит определённый шарм, который так нравится сильному полу. Актриса обаятельна и мила, а ещё обладает шикарной и очень аппетитной фигурой. Напомним, что Светлана даже снималась в зарубежном фильме "Росомаха: бессмертный". И сыграла там невероятно крутую злодейку!

Марина Александрова

Актриса Марина Александрова. Фото © Instagram / mar_alexandrova