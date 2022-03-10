: Баста наплевал на судьбу маленьких участников, превратив "Голос. Дети" в пустую болтовню Даже самые преданные зрители возмущены тем, как ведёт себя рэпер, пока маленькие конкурсанты волнуются на сцене. 10 марта, 19:17 Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов, © YouTube / The Voice Kids Russia / "Голос. Дети"

Большая часть слепых прослушиваний уже позади, а это значит, что членам жюри стоит поторопиться, чтобы укомплектовать свои команды. По итогам четвёртого выпуска "Голос. Дети" Полина Гагарина стала наставником для 10 участников, Егор Крид и Баста — для девяти и восьми соответственно. Силы снова стали равны, и теперь судьба маленьких талантов зависит не только от попсовых песен, на которые всегда оборачивается мужская половина жюри, но и от того, насколько широким диапазоном обладает ребёнок. За такими важными вещами тщательно следит Гагарина, нажимая на кнопку, пока её напарники витают где-то в облаках. Пока что у певицы пять свободных мест, и прошлой ошибки, когда проект лишился 13-летнего Владислава Ковальчука, произойти не должно.

Что делает Баста в кресле наставника

Последний выпуск действительно удивил талантливыми детьми, которые ещё толком не умеют читать, а уже держатся на сцене как полноценные артисты. Однако на них никто не обратил особого внимания, ведь в течение всей программы Баста перетягивал одеяло на себя. Рэпер устроил цирк из самого важного в жизни детей момента, подшучивая над Егором Кридом и передразнивая Гагарину. Позже даже пришлось давить на жалость, чтобы уговорить кого-нибудь из участников пойти в его команду. Однако о самих выступлениях было сказано по минимуму, несмотря на то что в этом и заключается задача шоу — помогать талантам раскрыться.

Баста уговаривает ребёнка пойти в его команду. Кадры из видео © YouTube / The Voice Kids Russia / "Голос. Дети"

Такого же мнения придерживаются и пользователи Сети, которых ошарашила новость, что Баста стал лучшим наставником за прошлый выпуск. За рэпера было отдано более 40% голосов зрителей, однако в комментариях люди продолжают спорить и ругаться друг с другом, отстаивая свою точку зрения. Большинство уверено: артист, который пришёл на шоу ради славы и денег, не может быть наставником для детей, тем более когда от его решения зависит их судьба.

— Никогда не поверю, что может этот неадекват с таким поведением в принципе нравиться. Только раздражает, особенно во вчерашнем выпуске Наташа Агафонова

— Хочется больше детей слушать, а болтовню и споры жюри — не очень. Баста никому слова не даёт вставить marina_abramova56

— Жюри совсем обнаглело, перетягивает всё внимание на себя! Возникает вопрос: мы на кого смотрим, на детей или на выкрутасы и болтовню наставников? Даже смотреть всё желание пропадает... tatiana_skyeyes

От ненависти до любви

"Клоун" и "неадекват" — два самых часто повторяющихся слова, которые заполонили социальные сети детского "Голоса". Один из пользователей предложил вернуть на место Басты Григория Лепса, однако их мольбы не будут услышаны. Смена жюри, когда почти завершился первый этап отборочного тура, практически невозможна. И если вспомнить, что вытворяла Светлана Лобода в прошлом сезоне, то Баста покажется невинным ангелом. Ни откровенных платьев с оголённой грудью, ни вызывающего поведения и грубого отношения к детям — всего лишь минимальное внимание к маленьким участникам, и максимальное — к Егору Криду. И с каждым выпуском напряжение между ними нарастает всё больше.

Николь Каролин. Rise Like a Phoenix — слепые прослушивания. Кадры из видео © YouTube / The Voice Kids Russia / "Голос. Дети"

Один из очередных споров произошёл после грандиозного выступления 14-летней Николь Каролин, которая исполнила композицию Rise Like a Phoenix. Девочка старалась изо всех сил, и наставники повернулись к ней практически одновременно. Затем у неё спросили, откуда она приехала, и на этом диалог закончился. Никаких наставлений, только измученное "выберите мою команду". Николь явно смутило такое поведение взрослых, и она терпеливо ждала удобного момента, чтобы принять своё решение. У Басты тем временем заело пластинку: "Что говорит то, что ты (Егор Крид) повернулся первым? Что ты решил качество не до конца оценить". В итоге Николь послушала пустую болтовню и сделала единственно правильный выбор — команда Полины Гагариной.

Кто из жюри был самым худшим наставником за всю историю шоу "Голос. Дети"? Баста Светлана Лобода Егор Крид

Авторы Мария Паламарчук