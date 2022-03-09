Фальшивые лазейки: Почему нельзя верить даже подсказкам, которые оставляют участники шоу "Маска" В Сети пользователи возмущаются, что у них отняли единственный способ, чтобы отгадывать любимых звёзд. 9 марта, 18:15 Кадр из видео © YouTube / НТВ

Осторожно, в шоу "Маска" пытаются обмануть ваш слух, зрение и даже разум. Причём если вспомнить, что ранее организаторы не гнушались подменой конкурсантов, то сейчас возникает множество сомнений — соблюдаются ли правила в этот раз? Дело в том, что последние два выпуска окончательно запутали зрителей, которые ориентировались на подсказки участников. В итоге все часы обсуждений и споров оказались потрачены впустую, чего и добавилась редакторы. Как только у жюри или пользователей Сети появляется версия, кто прячется под маской, они тут же подстраивают персонажа под предполагаемую звезду. Процесс изнурительный, поскольку приходится продумывать всё до мельчайших деталей — начиная от голоса и заканчивая фактами о маске. К сожалению, с последними они и ошиблись.

Павлина слили за красивый костюм

Третий выпуск "Маски" разбил сердца даже самых верных фанатов, и причиной тому стало решение Филиппа Киркорова. Пока остальные члены жюри голосуют поровну, снимая с себя тем самым всякую ответственность. К сожалению, расплачиваться приходится конкурсантам, и в итоге разоблачили Павлина. Под костюмом находилась Альбина Джанабаева, о чём уже все давно догадывались. Несмотря на то что певица поразила зрителей несвойственным ей вокалом, исполнив песню Рианны Diamonds, Киркоров посчитал, что участнице нужно покинуть шоу, и спас от выбывания Лошадь.

Под маской Павлина была Альбина Джанабаева. Кадр из видео © YouTube / WeiT Media

Джанабаева заметно расстроилась на сцене, пытаясь скрыть это за измученной улыбкой. Напоследок певица сказала, что Киркоров завидует её костюму и хочет его забрать, и, будем честны, сценические наряды короля эстрады и эти перья и правда весьма схожи. Позже в интервью Альбина призналась, что записала две песни для следующих программ и никак не планировала покидать шоу так рано. В мечтах было как минимум дойти до финала.

Что скрывают от зрителей Лошадь и Киркоров?

Удивительно, но жюри до последнего строило поверхностные теории, кто же может скрываться под маской Лошади, хотя все подсказки указывали на Аниту Цой. Например, в последнем выпуске Лошадь уточнила, что в глубине души она кабан. И действительно, по гороскопу певица родилась в год этого животного. Ранее участница говорила о восточных корнях и недавнем юбилее. Но что окончательно убедило зрителей, так это информация о её юридическом образовании и следующая подсказка — "о таких красотках пишут только в романах". Мама назвала Аниту в честь героини романа Ромена Роллана "Очарованная душа" — Аннет Ривьер.

Нонне Гришаевой пришлось снять маску. Кадр из видео © YouTube / WeiT Media

Тем не менее под маской Лошади оказалась Нонна Гришаева, и никто из жюри даже предположить этого не смог. Тогда непонятно, о каких восточных корнях говорилось ранее, да и остальные подсказки тоже были притянуты за уши. В итоге актрисе пришлось выбыть из шоу по решению Киркорова, который уже третий раз подряд вершит судьбу участников. Впрочем, в Сети считают, что виной тому маниакальное желание певца разоблачить Аниту Цой. Это уже не первый раз, когда певица ему мерещится под каждой маской.

Филипп Киркоров угрожает в соцсетях Лошади. Видео © YouTube / ИНСТАграмчик TV

В прошлом сезоне такая же ситуация произошла с Пингвином. И когда Киркоров увидел, что в костюме всё это время была Азиза, — глаза у певца буквально полезли на лоб. Сама артистка после ухода с шоу рассказала, что стала жертвой закулисных игр.

Как я потом узнала, у них с Филиппом по жизни что-то было, что-то, видимо, не поделили, наверное, какое-то напряжение существовало. Вот он и хотел Анитке лишний раз показать, кто в доме хозяин Азиза

Осьминог рассекречен на 100%

С учётом всех обманов, пользователям Сети остаётся единственное — приближать обработанные голоса участников к максимально естественному звучанию, и такой способ оказался весьма действенным. Сейчас не остаётся сомнений, что под маской Осьминога скрывается Наталья Подольская. Такого же мнения придерживаются и члены жюри, которые отметили длинные ноги участницы, как и у предполагаемой певицы.

Пение Осьминога в сравнении с тем, как поёт Наталья Подольская. Видео © YouTube / CALENDARIO

Анубис оказался знаменитой певицей

Следующая маска, которая не смогла спрятать свой настоящий голос даже с помощью специальных программ, — Анубис. Киркоров сразу же назвал его единственным образом, который не хочется разгадывать. Что уже звучит как обещание протащить участницу до финала, тем более что опыт такой уже есть. Девушка исполнила композицию Girl on fire, и в жюри предположили, что в костюме прячется певица Манижа. На самом же деле достаточно послушать голос персонажа без обработки, чтобы убедиться, что перед нами Мария Зайцева. Подсказки, которые были даны во время программы, лишь подтверждают это.

Сравнение голосов, как поёт Анубис и Мария Зайцева. Видео © YouTube / CALENDARIO

Анубис рассказала, что в следующем году у неё юбилей и на сцене она уже давно. Марии как раз исполняется в следующем году 40 лет, и она празднует 20 лет на сцене. Ещё одно сходство — рисование. Участница рассказала, что "настенные рисунки — её творчество", то же самое можно сказать и про певицу. Девушка с детства любит живопись и занимается ею и по сей день.

Леопард соблазняет одного из членов жюри

Особенные отношения с Леопардом сложились у Тимура Батрутдинова. Приглашённый холостяк, видимо, не теряет надежды найти себе жену и использует все методы, чтобы привлечь внимание участницы — удаётся, но не без труда. Девушка явно знает себе цену и использует интерес комика в своих целях. Многие в Сети уверены, что под этой маской скрывается Мария Краймбрери. Певица обладает схожими вокальными данными и манерой поведения, особенно это было заметно в четвёртом выпуске, когда участница исполнила песню Бьянки "Кеды". Однако поспешных выводов всё-таки делать не стоит, поскольку это снова может оказаться очередной уловкой редакторов "Маски".

Выступление Леопарда с песней "Кеды". Видео © YouTube / WeiT Media

Ещё одна маска, с которой определились члены жюри, — Козерог. Они хором твердят, что такой мощный голос принадлежит Никите Преснякову. А вот Пончик, по их мнению, грузинская джазовая певица Теона Контридзе. Впрочем, пока даже зрители теряются в догадках, признавая, что этот сезон стал самым сложным из всех предыдущих.

Кто из этих участников должен первым уйти из "Маски"? Леопард Анубис Осьминог

Авторы Мария Паламарчук