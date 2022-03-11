В роду девушек с этими именами точно были ведьмы и гадалки
Имя всегда влияет на судьбу женщины, служит отражением её рода и несёт в себе память предыдущих поколений. Узнайте, есть ли у вас магический дар или экстрасенсорные способности.
Мадина
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Выделяющиеся, смелые, осторожные и очень избирательные. Мадины пленят своей таинственностью и красотой. Но, по мнению гадалок и ясновидящих, с обладательницами такого имени следует вести себя осторожно. В них присутствует сильная магия рода, передающаяся по женской линии. Поэтому Мадина может не только приворот сделать, но и наколдовать порчу или сглаз.
Татьяна
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Эмоциональные, яркие, запоминающиеся, но немного строгие. Носительницы имени Татьяна зачастую ведут активный образ жизни, любят общаться с большим количеством людей и находиться на виду. Именно из-за опыта предков у Тань с детства могут развиваться экстрасенсорные способности. Позже они вырастают в сильных женщин, которые видят нутро людей, могут предсказывать события или даже писать пророчества.
Елена
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Елены часто становятся любимицами у противоположного пола, и неспроста. Ясновидящие утверждают, что от этого древнегреческого имени исходит тонкая аура любви и желания. Исторически так сложилось, что в роду Елен всегда были ведьмы, которые, накопив силу своего дара, передавали его через поколения. Магия, которой в совершенстве владеют все носительницы этого имени, связана с любовью.
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