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10 марта, 21:20

В роду девушек с этими именами точно были ведьмы и гадалки

Имя всегда влияет на судьбу женщины, служит отражением её рода и несёт в себе память предыдущих поколений. Узнайте, есть ли у вас магический дар или экстрасенсорные способности.

Мадина

Фото © Freepik

Фото © Freepik

Выделяющиеся, смелые, осторожные и очень избирательные. Мадины пленят своей таинственностью и красотой. Но, по мнению гадалок и ясновидящих, с обладательницами такого имени следует вести себя осторожно. В них присутствует сильная магия рода, передающаяся по женской линии. Поэтому Мадина может не только приворот сделать, но и наколдовать порчу или сглаз.

Татьяна

Фото © Freepik

Фото © Freepik

Эмоциональные, яркие, запоминающиеся, но немного строгие. Носительницы имени Татьяна зачастую ведут активный образ жизни, любят общаться с большим количеством людей и находиться на виду. Именно из-за опыта предков у Тань с детства могут развиваться экстрасенсорные способности. Позже они вырастают в сильных женщин, которые видят нутро людей, могут предсказывать события или даже писать пророчества.

Елена

Фото © Freepik

Фото © Freepik

Елены часто становятся любимицами у противоположного пола, и неспроста. Ясновидящие утверждают, что от этого древнегреческого имени исходит тонкая аура любви и желания. Исторически так сложилось, что в роду Елен всегда были ведьмы, которые, накопив силу своего дара, передавали его через поколения. Магия, которой в совершенстве владеют все носительницы этого имени, связана с любовью.

Названо 10 самых "аварийных" женских имён

Названо 10 самых "аварийных" женских имён

Обложка ©

Freepik

Елизавета Терешкова

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