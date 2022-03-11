В роду девушек с этими именами точно были ведьмы и гадалки

Мадина

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Выделяющиеся, смелые, осторожные и очень избирательные. Мадины пленят своей таинственностью и красотой. Но, по мнению гадалок и ясновидящих, с обладательницами такого имени следует вести себя осторожно. В них присутствует сильная магия рода, передающаяся по женской линии. Поэтому Мадина может не только приворот сделать, но и наколдовать порчу или сглаз.

Татьяна

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Эмоциональные, яркие, запоминающиеся, но немного строгие. Носительницы имени Татьяна зачастую ведут активный образ жизни, любят общаться с большим количеством людей и находиться на виду. Именно из-за опыта предков у Тань с детства могут развиваться экстрасенсорные способности. Позже они вырастают в сильных женщин, которые видят нутро людей, могут предсказывать события или даже писать пророчества.

Елена

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