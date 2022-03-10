"Медовый месяц" России и Запада начала 90-х, о котором теперь американцы даже мечтать не смеют

Пока президент США Джо Байден связывает рекордные темпы инфляции в родной стране с санкциями против России, простые американцы и жители других зарубежных государств вспоминают "медовый месяц" РФ и Запада 30-летней давности, о котором сейчас и речи быть не может.

"В 1993-м мой приятель подружился с русским, который был университетским профессором. Тот помог нам получить визы, и мы поехали в отпуск в Москву. Там я ходила в "Макдоналдс", — barrocaspaula.

"Мне искренне хотелось бы, чтобы отношения между Россией и Западом складывались бы так же хорошо, как на этих снимках", — happyglumm.

Фото © ТАСС

"Эта реклама Levi's очень крутая, ИМХО", — stealthisvibe.

Фото © Reddit

"Появление Горбачёва в рекламе Pizza Hut до сих пор поражает меня, как если бы президент Обама снялся в рекламе Dominos", — itsnunyabusiness.

"Горбачёв в рекламе Pizza Hut — один из самых недооценённых символических моментов в политической истории ХХ века. Это должно быть даже в учебниках истории", — tellmetherescake.

"Если это фотографии медового месяца, тогда происходящее сейчас — развод?" — dmon654.