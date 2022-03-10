"Медовый месяц" России и Запада начала 90-х, о котором теперь американцы даже мечтать не смеют
В сабреддите "Обычный день в России" опубликовали подборку фото, которым больше 30 лет. Тогда в нашей стране появился первый McDonald’s. Чем ещё иностранцам запомнилось то время? Читайте ниже.
Пока президент США Джо Байден связывает рекордные темпы инфляции в родной стране с санкциями против России, простые американцы и жители других зарубежных государств вспоминают "медовый месяц" РФ и Запада 30-летней давности, о котором сейчас и речи быть не может.
"В 1993-м мой приятель подружился с русским, который был университетским профессором. Тот помог нам получить визы, и мы поехали в отпуск в Москву. Там я ходила в "Макдоналдс", — barrocaspaula.
"Мне искренне хотелось бы, чтобы отношения между Россией и Западом складывались бы так же хорошо, как на этих снимках", — happyglumm.
Фото © ТАСС
"Эта реклама Levi's очень крутая, ИМХО", — stealthisvibe.
Фото © Reddit
"Появление Горбачёва в рекламе Pizza Hut до сих пор поражает меня, как если бы президент Обама снялся в рекламе Dominos", — itsnunyabusiness.
"Горбачёв в рекламе Pizza Hut — один из самых недооценённых символических моментов в политической истории ХХ века. Это должно быть даже в учебниках истории", — tellmetherescake.
"Если это фотографии медового месяца, тогда происходящее сейчас — развод?" — dmon654.
Больше историй из тех времён — в сабреддите r/ANormalDayInRussia.
Фотохроника ТАСС