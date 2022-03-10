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10 марта, 13:00

10 фотографий пуль, которые застряли в самых странных и неожиданных местах

Найти пули можно не только на полях сражений и в магазинах. Герои этой подборки обнаружили их там, где точно не ожидали увидеть, и теперь это общественное достояние. Собрали 10 удивительных фото.

"Недавно я рубил дрова и обнаружил пулю внутри!" sparta1893.

Фото © Reddit / sparta1893

Фото © Reddit / sparta1893

"Сегодня забрался на чью-то крышу и нашёл на ней девятимиллиметровую пулю..." calebzachery.

Фото © Reddit / calebzachery

Фото © Reddit / calebzachery

"Купил колбаски из лосятины и вот что обнаружил внутри одной из них. Фрагмент пули", — migrainecoffee.

Фото © Reddit / migrainecoffee

Фото © Reddit / migrainecoffee

"Делал дверной косяк и в одной балке встретил охотничью пулю", — Dovetrail.

Фото © Reddit / Dovetrail

Фото © Reddit / Dovetrail

"Пули, найденные в старом бревне, которое я расколол. Даже видны следы траектории их движения в стволе", — Dklem80.

Фото © Reddit / Dklem80

Фото © Reddit / Dklem80

"Фото напрямую с лесопилки. Вашему вниманию — пуля в разрезе", — Dullahen.

Фото © Reddit / Dullahen

Фото © Reddit / Dullahen

"Один мастер на местном фестивале сделал эти "рюмки" с настоящими пулями", — mildlyinteresting.

Фото © Reddit / mildlyinteresting

Фото © Reddit / mildlyinteresting

"Я строю мебель для одной компании. Сегодня в массиве вишни нашёл металл, который, очевидно, когда-то был пулей", — Reed_Himself.

Фото © Reddit / Reed_Himself

Фото © Reddit / Reed_Himself

"Однажды моего дядю подстрелили, и теперь он держит эту пулю под стеклом в рамочке", — Sammydog6387.

Фото © Reddit / Sammydog6387

Фото © Reddit / Sammydog6387

"У меня есть стол с самой настоящей пулей!" wasgud69.

Фото © Reddit / wasgud69

Фото © Reddit / wasgud69

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Обложка ©

Reddit / wasgud69, Sammydog6387

Сергей Трофимов

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