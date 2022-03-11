Путин разрешил Шойгу передать ДНР и ЛНР трофейные танки, Stinger и Javelin

Он объяснил, что сейчас продолжаются абсолютно бесконтрольные поставки разного вооружения на Украину со всех сторон.

Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности затронул операцию на Украине. В ходе видеоконференции министр обороны Сергей Шойгу предложил передать ДНР и ЛНР трофейные ПЗРК, ПТУР, а также танки и стрелковое оружие.

"Идут абсолютно бесконтрольные поставки разного вооружения на Украину со всех сторон. У нас есть предложения для обеспечения более высокой боеспособности милиции ДНР и ЛНР передать им на вооружение средства ПВО, в частности ПЗРК и противотанковые ракетные комплексы", — сказал глава Минобороны.

Он отметил, что у РФ скопилось большое количество украинского оружия — это танки, бронемашины, все виды стрелкового оружия и артиллерия. Помимо этого много комплексов Javelin и Stinger. Их тоже предлагается передать Луганской и Донецкой республикам, чтобы они могли более эффективно осуществлять свою оборону. Президент РФ позитивно оценил призыв Шойгу.