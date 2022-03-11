Путин разрешил Шойгу передать ДНР и ЛНР трофейные танки, Stinger и Javelin
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru
Он объяснил, что сейчас продолжаются абсолютно бесконтрольные поставки разного вооружения на Украину со всех сторон.
Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности затронул операцию на Украине. В ходе видеоконференции министр обороны Сергей Шойгу предложил передать ДНР и ЛНР трофейные ПЗРК, ПТУР, а также танки и стрелковое оружие.
"Идут абсолютно бесконтрольные поставки разного вооружения на Украину со всех сторон. У нас есть предложения для обеспечения более высокой боеспособности милиции ДНР и ЛНР передать им на вооружение средства ПВО, в частности ПЗРК и противотанковые ракетные комплексы", — сказал глава Минобороны.
Он отметил, что у РФ скопилось большое количество украинского оружия — это танки, бронемашины, все виды стрелкового оружия и артиллерия. Помимо этого много комплексов Javelin и Stinger. Их тоже предлагается передать Луганской и Донецкой республикам, чтобы они могли более эффективно осуществлять свою оборону. Президент РФ позитивно оценил призыв Шойгу.
"Что касается поставки вооружений, тем более западного производства, которое оказалось в руках Российской армии, конечно, я поддерживаю возможность передачи их в воинские подразделения Луганской и Донецкой народных республик. Пожалуйста, сделайте это. Если нужны какие-то здесь решения на моем уровне, пожалуйста, я готов", — подчеркнул глава государства.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.