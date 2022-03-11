Шайба Капризова помогла "Миннесоте" победить "Детройт" в НХЛ

"Миннесота Уайлд" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ победила в серии буллитов "Детройт Ред Уингз". Встреча завершилась со счётом 6:5 в пользу гостей.

Одну из шайб в составе "Миннесоты" забросил российский нападающий Кирилл Капризов, отличившийся в третьем периоде. Он продлил свою результативную серию до семи матчей.