Шайба Капризова помогла "Миннесоте" победить "Детройт" в НХЛ
В списке лучших бомбардиров сезона россиянин занимает шестое место.
"Миннесота Уайлд" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ победила в серии буллитов "Детройт Ред Уингз". Встреча завершилась со счётом 6:5 в пользу гостей.
Одну из шайб в составе "Миннесоты" забросил российский нападающий Кирилл Капризов, отличившийся в третьем периоде. Он продлил свою результативную серию до семи матчей.
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В списке лучших бомбардиров сезона Капризов занимает шестое место, набрав в 55 матчах 72 очка (29 голов и 43 передачи). Его опережают только Джонатан Юбердо из "Флориды Пантерз" (82 балла), игроки "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль (81 и 79 очков соответственно), Джонни Гудро из "Калгари Флеймз" (77) и форвард "Торонто Мэйпл Лифс" Остон Мэттьюс (76).
NHL.com