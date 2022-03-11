В Загребе прогремел взрыв после падения с неба неопознанного объекта

В результате происшествия никто не пострадал, несколько рядом стоящих машин получили повреждения.

Обломки неопознанного объекта. Видео © Twitter / Based

В столице Хорватии упал неопознанный объект. После его приземления прогремел мощный взрыв, а на месте падения осталась глубокая воронка шириной в три метра. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

"После 23:00 (01:00 мск пятницы. — Прим. Лайфа) Управление полиции Загреба получило несколько сигналов от граждан, что в районе Ярун ощутили детонацию, чему предшествовало падение объекта", — рассказали в ведомстве.

Рядом с объектом было обнаружено два парашюта. Полицейские оцепили место его падения. В результате происшествия никто не пострадал, несколько рядом стоящих машин получили повреждения. По данным местной полиции, упавший объект похож на часть авиационного двигателя. Как сообщил портал Index, неопознанным объектом может быть украинский беспилотник советского производства. Предположительно, речь может идти о БПЛА Ту-141.