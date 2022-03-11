"Сочувствую их страданиям": Бывший футболист ЦСКА Тошич поддержал российских спортсменов

Бывший хавбек московского ЦСКА Зоран Тошич, ныне выступающий за казахстанский "Тобол", обратился к российским спортсменам со словами поддержки. Об этом сообщает Novosti.rs.

"Спорт всегда должен быть выше всего остального. Все отстранённые спортсмены имеют право соревноваться и радоваться своим победам. Сейчас они лишены такой возможности, и это очень неприятно. Я сочувствую страданиям российских спортсменов, которые были отстранены", — сказал Тошич.