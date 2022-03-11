"Сочувствую их страданиям": Бывший футболист ЦСКА Тошич поддержал российских спортсменов
В составе армейцев он играл с 2010 по 2017 год, став трёхкратным чемпионом России.
Бывший хавбек московского ЦСКА Зоран Тошич, ныне выступающий за казахстанский "Тобол", обратился к российским спортсменам со словами поддержки. Об этом сообщает Novosti.rs.
"Спорт всегда должен быть выше всего остального. Все отстранённые спортсмены имеют право соревноваться и радоваться своим победам. Сейчас они лишены такой возможности, и это очень неприятно. Я сочувствую страданиям российских спортсменов, которые были отстранены", — сказал Тошич.
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Футболист выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год, став трёхкратным чемпионом России. Он провёл за клуб 241 матч во всех турнирах и забил 47 голов.
Getty Images / Srdjan Stevanovic