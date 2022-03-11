Отлучение и тяжёлое возвращение: Как югославские футболисты несколько лет жили под санкциями из-за политики Ситуация на Украине и последующие ограничения могут надолго оставить наш футбол и болельщиков без крупных и серьёзных турниров. Ранее в такой ситуации уже оказывались югославы 10 марта, 21:40 Обложка © Getty Images

Вся Россия в эти дни вступает в очень непростую для себя эпоху санкций. Не исключение и футбол: наши клубы и сборные уже начинают привыкать к тотальной изоляции, ведь сборная осталась без шансов на ЧМ, а клубы — без еврокубков. Сколько продлятся ограничения, не знает никто. При этом такая изоляция от мирового футбола уже не первая. В начале 90-х санкции были введены против Югославии. И тоже по абсолютно не связанным с футболом причинам. Лайф рассказывает, как существовал югославский футбол в эти тяжёлые годы.

Большой расцвет и последующая изоляция

Начало 90-х для всех республик бывшей Югославии — тяжёлое и непростое время. Они одна за другой начинают объявлять о своей независимости (как, например, Хорватия и Словения), а страну охватывает гражданская война. Естественно, что это не может остаться без внимания мирового сообщества, и особенно ООН, которая принимает санкции против страны после начала событий в Боснии в 1992 году.

Касаются они и футбола. Причём ФИФА и УЕФА могли не идти по этому пути, дав возможность сборной Югославии и клубам из этой страны спокойно выступать дальше. Особенно с учётом небывалого расцвета футбола в стране и появления целого ряда суперзвёзд. Об этом может говорить и победа клуба "Црвена звезда" в Кубке чемпионов 1991 года, и победа на чемпионате мира для спортсменов до 20 лет 1987 года, и финал Евро-1990 для молодёжных команд, где было поражение от сборной СССР. Радовала и основная команда, которая дошла до четвертьфинала ЧМ-1990.

Кубок европейских чемпионов 1990/1991. Фото © Wikipedia

Самая занимательная история касается Евро-1992 года, от которого югославов отстранили буквально за несколько дней до старта турнира. Вместо них в Швецию поехала сборная Дании, а сами югославские футболисты столкнулись с колоссальным давлением со стороны организаторов. К примеру, им отключали свет на базе, где команда обитала, или же вынуждали футболистов десять часов просто сидеть в аэропорту в ожидании вылета домой.

Главный вопрос заключается в том, а чем же жил югославский футбол в годы санкций. Продлились ограничения, кстати, с 1992 по 1996 год. В это время сборная Югославии, как и клубы страны, остались без каких-либо международных турниров. Небольшую революцию пережил местный чемпионат, который разделили на две группы. А вот сборная за это время успела немало поиграть. Правда, всё товарищеские матчи.

Югославия – Аргентина. Роберт Просинецкий из Югославии (слева) пытается обыграть Хуана Симона (справа) из Аргентины. Фото © Getty Images

Сначала югославы долго не играли вообще, однако после внушительной паузы, они стали проводить контрольные матчи со сборными, которые соглашались сыграть с командой Югославии. К примеру, было в их истории турне по Южной Америке или даже матч со сборной России, который закончился победой наших со счётом 2:1. Голами тогда отметились Валерий Карпин и Владимир Бесчастных.

— Страну постепенно охватывала гражданская война, но мы — спортсмены — жили в своём мире. По крайней мере, до 1992-го. Особенно в Белграде. Мы не думали о политике, нас интересовала только игра. Поэтому не удивляйтесь, что тот период я считаю замечательным. Поставьте себя на моё место: 22 года, я — красивый, богатый, популярный, у меня множество важных друзей. Я выступаю за любимую команду, болельщики меня обожают, я выиграл всё, что можно, — вспоминал югославский футболист Синиша Михайлович.

Тяжёлое возвращение

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Для сборной Югославии годы изоляции были очень непростыми. Во-первых, развал страны привёл к тому, что целый ряд футболистов начинал играть за новообразованные страны. Кто-то ушёл в Хорватию, кто-то — в Боснию, кто-то находил себя в Словении. Причём уходило то поколение игроков, с которым вся Югославия связывала большие надежды. Однако футбол в этой стране ждала новая реальность.

Важно отметить и то, что за годы войны многим было просто-напросто не до футбола и спорта вообще. Тяжёлая экономическая ситуация и ряд других проблем — всё это серьёзно било по всем амбициям. К тому же не стеснялись бежать в Европу и югославские футболисты, которые искали счастье именно там.

Главное, наверное, то, что за время отстранения Югославии сильно вперёд шагнул и весь мировой футбол. В нём появились новые суперзвёзды (те же хорваты, например), а возвращение югославов не было каким-то суперзначимым событием. Особенно с учётом того, что никаких серьёзных успехов оно не принесло. "Црвена звезда", например, вылетела в предварительном раунде квалификации, уступив "Ксамаксу" из Швейцарии.

Говорить о том, что российский футбол будет переживать те же события, преждевременно. Во-первых, неизвестно, как долго наши сборные и клубы будут жить под ограничениями со стороны ФИФА и УЕФА. Во-вторых, у наших команд не было таких головокружительных успехов перед ограничениями, а потенциально "лучшее поколение" у нас только подрастает. Так что, югославский сценарий, может, и не подойдёт нам.

Что ждёт российский футбол в эпоху санкций? Санкции скоро снимут и наш футбол вернётся в прежнее русло Наш футбол закроют на долгие годы, как в Югославии, и мы шагнём назад

Авторы Шамиль Гаджиев