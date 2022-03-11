Опубликовано расписание второго раунда Кубка Гагарина

КХЛ обнародовала расписание матчей второго раунда Кубка Стэнли. Об этом сообщается на сайте лиги.

Первые матчи четвертьфинальной стадии плей-офф состоятся в четверг, 17 марта. В этот день ЦСКА сыграет с победителем пары "Динамо" (Москва) — "Северсталь" (Череповец), а челябинский "Трактор" — с уфимским "Салаватом Юлаевым".