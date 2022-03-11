Путин одобрил привлечение добровольцев к "Операции Z"

Глава государства призвал оказать содействие добровольцам, которые хотят защитить жителей Донбасса и просят допустить их к "освободительному движению".

Путин заявил, что Запад не скрывает отправление наёмников на Украину. Видео © LIFE

Западные страны, спонсирующие киевскую власть, открыто отправляют на Украину наёмников, нарушая нормы международного права. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Министр обороны Сергей Шойгу в ходе общения сообщил, что России поступает огромное количество заявок от разного рода добровольцев из разных стран, которые хотели бы приехать в Донбасс для участия в "освободительном движении". Самое большое количество — из стран Ближнего Востока: уже более 16 тысяч заявок, пояснил он. В ответ Путин напомнил о наёмниках на Украине.

"Что касается сбора со всего мира наёмников и направления их на Украину, — мы видим, что они, западные спонсоры украинского режима, не скрывают этого, они это делают в открытую, пренебрегая всякими нормами международного права", — сказал президент.

Он также отметил, что добровольцам, которые хотят оказать помощь жителям Донбасса, необходимо пойти навстречу. Нужно помочь им добраться до зоны боевых действий.