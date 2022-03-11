Путин одобрил привлечение добровольцев к "Операции Z"
Глава государства призвал оказать содействие добровольцам, которые хотят защитить жителей Донбасса и просят допустить их к "освободительному движению".
Путин заявил, что Запад не скрывает отправление наёмников на Украину. Видео © LIFE
Западные страны, спонсирующие киевскую власть, открыто отправляют на Украину наёмников, нарушая нормы международного права. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Министр обороны Сергей Шойгу в ходе общения сообщил, что России поступает огромное количество заявок от разного рода добровольцев из разных стран, которые хотели бы приехать в Донбасс для участия в "освободительном движении". Самое большое количество — из стран Ближнего Востока: уже более 16 тысяч заявок, пояснил он. В ответ Путин напомнил о наёмниках на Украине.
"Что касается сбора со всего мира наёмников и направления их на Украину, — мы видим, что они, западные спонсоры украинского режима, не скрывают этого, они это делают в открытую, пренебрегая всякими нормами международного права", — сказал президент.
Он также отметил, что добровольцам, которые хотят оказать помощь жителям Донбасса, необходимо пойти навстречу. Нужно помочь им добраться до зоны боевых действий.
Ранее Лайф писал, что РАПСИ изучило законность привлечения наёмников в спецоперацию на Украине. Отмечалось, что процедуру переброски военных из разных стран своим заявлением запустил глава Незалежной Владимир Зеленский.
LIFE