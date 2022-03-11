РКН потребовал от Meta разъяснить информацию о разрешении призывов к насилию против россиян

Роскомнадзор потребовал от администрации американской компании Meta прокомментировать появившуюся информацию об изменении правил модерации в "Фейсбуке" и "Инстаграме" в отношении россиян. Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале ведомства.

"Роскомнадзор потребовал от администрации Meta Platforms Inc в кратчайшие сроки подтвердить или опровергнуть появившуюся в Сети информацию об изменении правил модерации контента в социальных сетях Facebook и Instagram в отношении российских граждан, в том числе военнослужащих Вооружённых сил РФ", — говорится в сообщении.