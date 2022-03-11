РКН потребовал от Meta разъяснить информацию о разрешении призывов к насилию против россиян
Ранее в Госдуме заявили, что новая политика компании, управляющей "Фейсбуком" и "Инстаграмом", подпадает под российский закон об экстремизме.
Роскомнадзор потребовал от администрации американской компании Meta прокомментировать появившуюся информацию об изменении правил модерации в "Фейсбуке" и "Инстаграме" в отношении россиян. Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале ведомства.
"Роскомнадзор потребовал от администрации Meta Platforms Inc в кратчайшие сроки подтвердить или опровергнуть появившуюся в Сети информацию об изменении правил модерации контента в социальных сетях Facebook и Instagram в отношении российских граждан, в том числе военнослужащих Вооружённых сил РФ", — говорится в сообщении.
Напомним, Meta признала, что разрешила в соцсети Facebook призывы к насилию против военных России. Кроме того, компания временно не будет удалять в ряде стран воззвания к смерти российских руководителей. Также в соцсетях разрешено восхваление националистического украинского полка "Азов". В связи с этим в Госдуме заявили, что действия Meta оцениваются законом России как экстремизм. По словам политика Антона Горелкина, данного рода организации с подобными выходками не имеют права действовать на территории страны.
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