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11 марта, 11:10

РКН потребовал от Meta разъяснить информацию о разрешении призывов к насилию против россиян

Ранее в Госдуме заявили, что новая политика компании, управляющей "Фейсбуком" и "Инстаграмом", подпадает под российский закон об экстремизме.

Роскомнадзор потребовал от администрации американской компании Meta прокомментировать появившуюся информацию об изменении правил модерации в "Фейсбуке" и "Инстаграме" в отношении россиян. Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале ведомства.

"Роскомнадзор потребовал от администрации Meta Platforms Inc в кратчайшие сроки подтвердить или опровергнуть появившуюся в Сети информацию об изменении правил модерации контента в социальных сетях Facebook и Instagram в отношении российских граждан, в том числе военнослужащих Вооружённых сил РФ", — говорится в сообщении.

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Напомним, Meta признала, что разрешила в соцсети Facebook призывы к насилию против военных России. Кроме того, компания временно не будет удалять в ряде стран воззвания к смерти российских руководителей. Также в соцсетях разрешено восхваление националистического украинского полка "Азов". В связи с этим в Госдуме заявили, что действия Meta оцениваются законом России как экстремизм. По словам политика Антона Горелкина, данного рода организации с подобными выходками не имеют права действовать на территории страны.

Обложка ©

Pixabay

Александра Васильева

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