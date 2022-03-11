Песков: Кризис вокруг Украины и с Западом закончится после выполнения требований РФ

Они касаются расширения НАТО и его присутствия на востоке Европы, а также призыва в адрес Киева "перестать убивать своих людей в Донбассе и пойти на реализацию Минских договорённостей".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Незалежной были сформулированы и переданы все требования, которые необходимо выполнить, чтобы преодолеть сложившуюся ситуацию вокруг Украины и в отношениях России и стран Запада.

"Российской стороной сформулированы конкретные требования. В данном случае украинской стороне, [они] переданы. Насколько нам известно, эти требования обсуждаются украинцами с их советниками, в первую очередь из Соединённых Штатов и стран ЕС. Будем надеяться… Вот это и надо сделать. Тогда всё закончится", — сказал он журналистам.

При этом он отметил, что речь идёт о требованиях по поводу расширения НАТО и его присутствия на востоке Европы, а также о звучавших в последние годы требованиях в адрес Киева "перестать убивать своих людей в Донбассе и пойти на реализацию Минских договорённостей".