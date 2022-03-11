Песков: Кризис вокруг Украины и с Западом закончится после выполнения требований РФ
Они касаются расширения НАТО и его присутствия на востоке Европы, а также призыва в адрес Киева "перестать убивать своих людей в Донбассе и пойти на реализацию Минских договорённостей".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Незалежной были сформулированы и переданы все требования, которые необходимо выполнить, чтобы преодолеть сложившуюся ситуацию вокруг Украины и в отношениях России и стран Запада.
"Российской стороной сформулированы конкретные требования. В данном случае украинской стороне, [они] переданы. Насколько нам известно, эти требования обсуждаются украинцами с их советниками, в первую очередь из Соединённых Штатов и стран ЕС. Будем надеяться… Вот это и надо сделать. Тогда всё закончится", — сказал он журналистам.
При этом он отметил, что речь идёт о требованиях по поводу расширения НАТО и его присутствия на востоке Европы, а также о звучавших в последние годы требованиях в адрес Киева "перестать убивать своих людей в Донбассе и пойти на реализацию Минских договорённостей".
Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Гражданскому населению ничего не угрожает. О главных событиях на Украине читайте в онлайн-трансляции Лайфа.