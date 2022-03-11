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11 марта, 10:57

Песков: Путин сейчас говорит с Макроном чуть ли не каждый второй день

По его словам, на данный момент каких-то конкретных планов о переговорах в эту субботу нет, однако это не значит, что они не могут состояться.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что телефонные разговоры президента России Владимира Путина и лидера Франции Эмманюэля Макрона сейчас проходят "чуть ли не каждый второй день", возможно, и в субботу беседа состоится, сообщил журналистам Песков.

"Сейчас чуть ли не каждый второй день Путин говорит с Макроном. Поэтому, конечно, ничего исключать нельзя — идёт очень активная работа в плане телефонной дипломатии", — пояснил представитель Кремля в ответ на вопрос о вероятности телефонного разговора президентов насчёт Украины в субботу. Кроме того, Дмитрий Песков отметил, что на данный момент каких-то конкретных планов сейчас нет по этому поводу, однако это не значит, что переговоры не могут состояться.

Макрон планирует в ближайшие два дня снова созвониться с Путиным

Макрон планирует в ближайшие два дня снова созвониться с Путиным

А ранее президент Франции заявил, что к России и её народу нужно относиться с уважением. Макрон подчеркнул, что без участия Москвы прочный мир построить не удастся, поскольку такие правила диктует история и география.

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ТАСС / Михаил Джапаридзе

Виктория Дитрих

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