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Опубликовано 11 марта 2022, 10:46

Песков призвал россиян на Западе быть начеку из-за атмосферы ненависти к России

В Кремле рассчитывают, что власти других стран своими заявлениями не будут способствовать росту русофобии.

Находящимся в западных странах россиянам стоит проявлять осторожность из-за атмосферы ненависти к нашей стране и её гражданам. Такое мнение в беседе с журналистами в пятницу озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Действительно, в целом ряде западных стран всё больше ощущается атмосфера ненависти к русским и к российским гражданам. Это очень опасно. Наши сограждане должны быть начеку и проявлять соответствующую осторожность", — сказал представитель Кремля.

Российская сторона рассчитывает, что власти других стран своими заявлениями не будут способствовать росту русофобии, отметил Песков.

"Конечно, мы рассчитываем, что и власти всех стран всё-таки не будут удобрять дальше своими заявлениями почву для ненависти", — указал он.

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Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Агентство "Москва" / Андрей Любимов

Александр Юнашев
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