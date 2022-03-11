Песков призвал россиян на Западе быть начеку из-за атмосферы ненависти к России
В Кремле рассчитывают, что власти других стран своими заявлениями не будут способствовать росту русофобии.
Находящимся в западных странах россиянам стоит проявлять осторожность из-за атмосферы ненависти к нашей стране и её гражданам. Такое мнение в беседе с журналистами в пятницу озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Действительно, в целом ряде западных стран всё больше ощущается атмосфера ненависти к русским и к российским гражданам. Это очень опасно. Наши сограждане должны быть начеку и проявлять соответствующую осторожность", — сказал представитель Кремля.
Российская сторона рассчитывает, что власти других стран своими заявлениями не будут способствовать росту русофобии, отметил Песков.
"Конечно, мы рассчитываем, что и власти всех стран всё-таки не будут удобрять дальше своими заявлениями почву для ненависти", — указал он.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Агентство "Москва" / Андрей Любимов