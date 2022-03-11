Песков допустил возможность встречи Путина и Зеленского
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский. Коллаж © LIFE. Фото © Kremlin.ru, © Instagram / zelenskiy_official
При этом пресс-секретарь российского лидера отметил, что переговоры должны быть подготовлены, чтобы принести результат.
Представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил возможности проведения встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, комментируя высказывания представителя турецкого лидера Ибрагима Калына.
"Никто не исключает возможности встречи Путина и Зеленского. Да, действительно, концептуально она возможна", — сказал пресс-секретарь президента РФ в ответ на соответствующий вопрос журналистов.
При этом, по его словам, "сначала и делегации, и министры должны выполнить свою часть работы с тем, чтобы президенты не встречались ради процесса и ради разговора, а встречались ради результата". Песков подчеркнул, что позиции и требования Москвы известны, "они чётко сформулированы и доведены до сведения украинских переговорщиков". Сейчас Кремль ждёт встречных формулировок из Киева.
Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Гражданскому населению ничего не угрожает. О главных событиях на Украине читайте в онлайн-трансляции Лайфа.