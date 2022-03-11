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11 марта, 10:45

Песков допустил возможность встречи Путина и Зеленского

При этом пресс-секретарь российского лидера отметил, что переговоры должны быть подготовлены, чтобы принести результат.

<p>Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский. Коллаж © LIFE. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/67638/photos" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a>, © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/zelenskiy_official/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zelenskiy_official</a></p>

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский. Коллаж © LIFE. Фото © Kremlin.ru, © Instagram / zelenskiy_official

Представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил возможность проведения встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, комментируя высказывания представителя турецкого лидера Ибрагима Калына.

"Никто не исключает возможности встречи Путина и Зеленского. Да, действительно, концептуально она возможна", — сказал пресс-секретарь президента РФ в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

При этом, по его словам, "сначала и делегации, и министры должны выполнять свою часть работы с тем, чтобы президенты не встречались ради процесса и ради разговора, а встречались ради результата". Песков подчеркнул, что позиции и требования Москвы известны, "они чётко сформулированы и доведены до сведения украинских переговорщиков". Сейчас Кремль ждёт встречных формулировок из Киева.

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Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Гражданскому населению ничего не угрожает. О главных событиях на Украине читайте в онлайн-трансляции Лайфа.

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