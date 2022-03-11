Замминистра финансов дал совет россиянам, хранящим валюту "под подушкой"

"Вы сейчас видели, что в какой-то момент часть наших граждан просто поддалась панике и просто купила валюту, с которой не знает, что делать. При этом они хотят — в силу их привычек или желаний — хранить эти деньги в ячейке или под подушкой. На мой взгляд, это бессмысленно, вредно и опасно, но, если люди этого хотят, мы не можем им запретить это делать", — заявил Алексей Моисеев. Замглавы Минфина также выразил надежду на то, что часть граждан всё-таки осознает, что хранить золото всё-таки надёжнее, чем хранить наличную иностранную валюту.