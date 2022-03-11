Замминистра финансов дал совет россиянам, хранящим валюту "под подушкой"
По мнению Алексея Моисеева, надёжнее будет приобрести на эти иностранные деньги, например, золото.
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Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил о бессмысленности и опасности хранения наличной иностранной валюты в банковской ячейке или "под подушкой" и посоветовал приобрести золото на эти деньги ввиду более надёжного подхода.
"Вы сейчас видели, что в какой-то момент часть наших граждан просто поддалась панике и просто купила валюту, с которой не знает, что делать. При этом они хотят — в силу их привычек или желаний — хранить эти деньги в ячейке или под подушкой. На мой взгляд, это бессмысленно, вредно и опасно, но, если люди этого хотят, мы не можем им запретить это делать", — заявил Алексей Моисеев. Замглавы Минфина также выразил надежду на то, что часть граждан всё-таки осознает, что хранить золото всё-таки надёжнее, чем хранить наличную иностранную валюту.
А ранее президент России Владимир Путин подписал закон об отмене НДС при покупке золотых слитков физлицами. Документ распространяется на сделки с 1 марта 2022 года, то есть имеет обратную силу. Ранее граждане платили налог на добавленную стоимость по сделке в размере 20%.