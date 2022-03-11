Песков заявил, что Запад ввёл бы санкции против России и без спецоперации на Украине

Запад уже давно вводит антироссийские санкции, он бы продолжил это делать, даже если бы Москва не начала военную спецоперацию на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Более или менее зная наших заокеанских визави, мы можем себе представить, что они могут продолжать эти санкционные устремления ещё долго. Собственно, они продолжали это много-много десятилетий уже — и продолжали бы это в условиях специальной операции на Украине или без таковой", — считает представитель Кремля.