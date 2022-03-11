Песков заявил, что Запад ввёл бы санкции против России и без спецоперации на Украине
По его мнению, поведение заокеанских партнёров даёт понять, что эти рестрикционные устремления могут продолжаться ещё долго.
Запад уже давно вводит антироссийские санкции, он бы продолжил это делать, даже если бы Москва не начала военную спецоперацию на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Более или менее зная наших заокеанских визави, мы можем себе представить, что они могут продолжать эти санкционные устремления ещё долго. Собственно, они продолжали это много-много десятилетий уже — и продолжали бы это в условиях специальной операции на Украине или без таковой", — считает представитель Кремля.
Ранее американский экономист Джеффри Сакс счёл нереальной идею поставить Россию на колени с помощью санкций. Он отметил, что огромное государство, в распоряжении которого 1600 ядерных боеголовок, сломить таким образом не получится.
ТАСС / Метцель Михаил