Трюдо: НАТО не сможет помочь Украине с закрытием неба

Причиной он назвал опасения альянса по поводу обострения ситуации, а также добавил, что лидер Незалежной просил об этом на протяжении "многих дней".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что НАТО не сможет ввести бесполётную зону над территорией Украины, несмотря на просьбу главы Незалежной Владимира Зеленского, с которой он обратился к нему во время телефонного разговора в четверг.

Трюдо отметил, что не сможет выполнить эту просьбу из-за опасений НАТО по поводу обострения ситуации, а также добавил, что украинский лидер просил об этом на протяжении "многих дней".