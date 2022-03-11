Трюдо: НАТО не сможет помочь Украине с закрытием неба
Причиной он назвал опасения альянса по поводу обострения ситуации, а также добавил, что лидер Незалежной просил об этом на протяжении "многих дней".
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что НАТО не сможет ввести бесполётную зону над территорией Украины, несмотря на просьбу главы Незалежной Владимира Зеленского, с которой он обратился к нему во время телефонного разговора в четверг.
Трюдо отметил, что не сможет выполнить эту просьбу из-за опасений НАТО по поводу обострения ситуации, а также добавил, что украинский лидер просил об этом на протяжении "многих дней".
"Это [отказ] разбивает сердце. Вынужден сказать, что мы в силах сделать так много вещей для поддержки, но риск эскалации, риск распространения... втягивания НАТО в прямой конфликт, если мы отправим самолёты НАТО на Украину, чтобы они сбивали российскую авиацию. Мы можем сделать много и делаем всё возможное. Но на это пойти не можем", — сказал он в беседе с CTV News.
Как писал Лайф ранее, Зеленский попросил США и Евросоюз закрыть небо Украины или предоставить самолёты. Столтенберг объявил об отказе НАТО вводить бесполётную зону над Незалежной, после чего президент Украины усомнился в способности альянса кого-то защитить. Американские политики также выступили против этой инициативы, поскольку это грозит эскалацией конфликта.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий.
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