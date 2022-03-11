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11 марта, 10:31

Медик Красного Креста рассказала о стрельбе ВСУ по санитарной машине с ранеными

Во время пальбы ей даже не удалось успеть ни о чём подумать, однако она спасла жизнь четырём солдатам, получив при этом осколочные ранения.

Медик Красного Креста Мария Мирошниченко, вывозившая раненых военных под обстрелами ВСУ во время спецоперации на Украине, рассказала о жестоких обстрелах. Видео © "Звезда"

Ординатор хирургического отделения 4-й гвардейской танковой дивизии ВС РФ Мария Мирошниченко, вывозившая раненых военных под обстрелами ВСУ во время спецоперации на Украине, рассказала, что по медицинской машине Красного Креста стреляли с такой силой, что от автомобиля осталась только стенка.

"От машины осталась только одна стенка. Дальше мы эвакуировались как могли, на своих двоих", — рассказала Мария Мирошниченко в беседе с телеканалом "Звезда".

По словам ординатора, во время обстрела она спасла жизнь четырём военным, получив при этом осколочные ранения. Она добавила, что во время обстрела даже не успела ни о чём подумать.

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Обложка ©

"Звезда"

Виктория Дитрих

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