Медик Красного Креста рассказала о стрельбе ВСУ по санитарной машине с ранеными

Во время пальбы ей даже не удалось успеть ни о чём подумать, однако она спасла жизнь четырём солдатам, получив при этом осколочные ранения.

Медик Красного Креста Мария Мирошниченко, вывозившая раненых военных под обстрелами ВСУ во время спецоперации на Украине, рассказала о жестоких обстрелах. Видео © "Звезда"

Ординатор хирургического отделения 4-й гвардейской танковой дивизии ВС РФ Мария Мирошниченко, вывозившая раненых военных под обстрелами ВСУ во время спецоперации на Украине, рассказала, что по медицинской машине Красного Креста стреляли с такой силой, что от автомобиля осталась только стенка.

"От машины осталась только одна стенка. Дальше мы эвакуировались как могли, на своих двоих", — рассказала Мария Мирошниченко в беседе с телеканалом "Звезда".