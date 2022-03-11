Юрист Кузнецов ответил, можно ли вернуть деньги за подарочные сертификаты зарубежных брендов

Россияне столкнулись с проблемой реализации подарочных сертификатов зарубежных брендов, которые покидают российский рынок. По закону деньги должны быть возвращены продавцом не позднее десяти дней с момента подачи заявления. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

"Аннулирование сертификатов без осуществления возврата денежных средств грозит брендам серьёзным репутационным ущербом на мировом рынке", — подчеркнул эксперт в беседе с "Газетой.ru".

Юрист уточнил, если нет возможности приехать лично в магазин, где приобретался сертификат, или он уже закрыт, то заявление о возврате денег нужно писать на адрес юридического лица, которое представляет иностранный бренд в России. Обычно такая информация есть на чеке.