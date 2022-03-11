Юрист Кузнецов ответил, можно ли вернуть деньги за подарочные сертификаты зарубежных брендов
Такой вопрос возник после заявления ряда иностранных компаний об уходе из России. Эксперт напомнил, что в 2021 году таких сертификатов было продано на 6 млрд долларов.
Россияне столкнулись с проблемой реализации подарочных сертификатов зарубежных брендов, которые покидают российский рынок. По закону деньги должны быть возвращены продавцом не позднее десяти дней с момента подачи заявления. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.
"Аннулирование сертификатов без осуществления возврата денежных средств грозит брендам серьёзным репутационным ущербом на мировом рынке", — подчеркнул эксперт в беседе с "Газетой.ru".
Юрист уточнил, если нет возможности приехать лично в магазин, где приобретался сертификат, или он уже закрыт, то заявление о возврате денег нужно писать на адрес юридического лица, которое представляет иностранный бренд в России. Обычно такая информация есть на чеке.
В 2021 году рынок подарочных сертификатов заграничных брендов в России составил почти 6 миллиардов долларов, добавил эксперт. И отказ в выплатах средств за непотраченный сертификат будет нарушением закона.
Как сообщал Лайф, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Так, Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Маstercard в России. Разработчики компьютерных игр CD Projekt RED, Activision Blizzard, Electronic Arts и Ubisoft остановили продажи в РФ. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group. Также о приостановке деятельности объявила сеть строительных и хозяйственных магазинов OBI. Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, приняла аналогичное решение. Кроме того, PepsiCo решила приостановить продажу напитков, а Starbucks сообщил о приостановке работы в РФ. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.