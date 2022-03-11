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11 марта, 10:20

МВД объявило в розыск пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш

В августе 2021 года ей удалось покинуть Россию вопреки судебному запрету. Сообщалось, что она скрывается на территории "одного из сопредельных государств".

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, осуждённая ранее на полтора года ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм, объявлена в международный розыск. Это следует из базы МВД. При этом нет данных, по какой именно статье она разыскивается.

"Кира Ярмыш, 11.10.1989 года рождения, разыскивается по статье УК", — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш уехала из России вопреки судебному запрету

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш уехала из России вопреки судебному запрету

Напомним, что в августе 2021 года Преображенский районный суд приговорил Ярмыш к ограничению свободы за призывы к нарушению санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве в январе прошлого года. На полтора года ей запрещалось менять постоянное место жительства без предварительного уведомления надзорных органов, посещать места проведения массовых мероприятий, выезжать за пределы Москвы и Подмосковья без согласия специализированного государственного органа. Тем не менее ей удалось выехать из России вопреки судебному запрету. Сообщалось, что пресс-секретарь Навального скрывается на территории "одного из сопредельных государств".

Обложка ©

Instagram / kira_yarmysh

Алексей Берковиц
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