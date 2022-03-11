"Приведёт к большим жертвам": Столтенберг призвал не допустить превращения "Операции Z" в войну НАТО с Россией

Вместе с тем он подчеркнул, что военный блок продолжает осуждать действия Москвы в Незалежной. По его словам, альянс обучил десятки тысяч украинских солдат.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал не допустить превращения спецоперации на Украине в войну Североатлантического альянса с Россией. Такое развитие событий обернётся большими человеческими жертвами, убеждён он.

"НАТО резко отреагировало против действий России. Мы обучили десятки тысяч солдат Украины. Против оккупационных сил ведётся большая борьба. Эта война не должна превратиться в войну НАТО с Россией, она приведёт к большим жертвам", — цитирует его CNN Turk.

А ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил, что Запад не допустит вмешательства НАТО в конфликт на Украине. По его словам, Германия и другие страны видят потенциальную опасность такого решения, военное вмешательство Североатлантического альянса может стать ошибкой.