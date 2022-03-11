В Российском топливном союзе оценили вероятность снижения розничных цен на бензин

Первый вице-президент Российского топливного союза Олег Ашихмин в беседе с Лайфом оценил вероятность снижения розничных цен на бензин вслед за оптовыми. По его мнению, пока в Правительстве РФ не примут решение по снижению налоговой нагрузки, тех же акцизов, самостоятельно цены вниз не пойдут.

"Оптовые цены снижаются из-за того, что объёмы на бирже стали достаточно большие. Второй момент — перестали закупать впрок и заняли выжидательную позицию, поэтому на бирже цены пошли вниз, то есть опт упал. Что касается розницы, цены у независимых операторов снизились до цен нефтяных компаний — это на Дальнем Востоке, в Сибири, где-то в части Центрального района, то есть там, где у независимых цены были выше в розницу, они сравняли под цены нефтяных компаний", — пояснил эксперт.

Он считает, что пока в Правительстве РФ не будет принято решение по снижению налоговой нагрузки, тех же акцизов, самостоятельно розничные цены вниз не пойдут. Для того чтобы они снизились, должны сложиться какие-то экономические предпосылки, отметил Ашихмин. При этом, по его мнению, топливные операторы цены в розницу снижать не будут, потому что сейчас цены, которые мы видим в опте, дают только выйти в ноль по затратам на литр бензина на автозаправочной станции.

"Я бы, честно говоря, надеялся на то, что будут предприняты какие-то шаги, которые позволят снизить цены и на автозаправочных станциях. Как один из вариантов — это снижение налоговой нагрузки, те же акцизы можно понизить, и сразу же цена уйдёт вниз рублей на десять", — заключил собеседник Лайфа.