Появилось видео с брошенными ВСУ Javelin и кассетными снарядами в освобождённом Анадоле
Местные жители рассказали, что две недели прятались в подвалах, пока украинские военные превращали их дома в огневые точки.
Кадры из Анадоля, откуда силы ДНР выбили ВСУ. Видео © Телеканал "Звезда"
Появились кадры из села Анадоль Донецкой области, которое перешло под контроль сил ДНР, их публикует телеканал "Звезда". Разрушенные постройки, разбитые дороги, а прямо во дворах домов местных жителей — брошенные "Джавелины", поставленные Западом Киеву, и кассетные снаряды. Это то, что осталось от украинских военных, бежавших от войск ДНР.
По словам сельчан, отряды ВСУ занимали их дома, устраивая в них огневые точки. Сами жители две недели провели в подвалах. Украинские военные грабили как магазины, так и не гнушались обычным воровством у местного населения.
Сейчас в Анадоль прибыл гуманитарный груз из России: хлеб, консервы, крупы, питьевая вода. А жители продолжают находить на своих частных территориях страшные последствия ещё недавнего присутствия здесь ВСУ.
Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Ранее Лайф сообщал, что ВС РФ за время "Операции Z" уничтожили 2911 военных объектов Украины. По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, среди них — 97 самолётов, 141 зенитный ракетный комплекс ПВО, 986 танков и других боевых бронированных машин. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.