Местные жители рассказали, что две недели прятались в подвалах, пока украинские военные превращали их дома в огневые точки.

Кадры из Анадоля, откуда силы ДНР выбили ВСУ. Видео © Телеканал "Звезда"

Появились кадры из села Анадоль Донецкой области, которое перешло под контроль сил ДНР, их публикует телеканал "Звезда". Разрушенные постройки, разбитые дороги, а прямо во дворах домов местных жителей — брошенные "Джавелины", поставленные Западом Киеву, и кассетные снаряды. Это то, что осталось от украинских военных, бежавших от войск ДНР.

По словам сельчан, отряды ВСУ занимали их дома, устраивая в них огневые точки. Сами жители две недели провели в подвалах. Украинские военные грабили как магазины, так и не гнушались обычным воровством у местного населения.

Сейчас в Анадоль прибыл гуманитарный груз из России: хлеб, консервы, крупы, питьевая вода. А жители продолжают находить на своих частных территориях страшные последствия ещё недавнего присутствия здесь ВСУ.