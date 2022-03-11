ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 марта 2022, 09:48
5587

Появилось видео с брошенными ВСУ Javelin и кассетными снарядами в освобождённом Анадоле

Местные жители рассказали, что две недели прятались в подвалах, пока украинские военные превращали их дома в огневые точки.

Кадры из Анадоля, откуда силы ДНР выбили ВСУ. Видео © Телеканал "Звезда"

Появились кадры из села Анадоль Донецкой области, которое перешло под контроль сил ДНР, их публикует телеканал "Звезда". Разрушенные постройки, разбитые дороги, а прямо во дворах домов местных жителей — брошенные "Джавелины", поставленные Западом Киеву, и кассетные снаряды. Это то, что осталось от украинских военных, бежавших от войск ДНР.

По словам сельчан, отряды ВСУ занимали их дома, устраивая в них огневые точки. Сами жители две недели провели в подвалах. Украинские военные грабили как магазины, так и не гнушались обычным воровством у местного населения.

Сейчас в Анадоль прибыл гуманитарный груз из России: хлеб, консервы, крупы, питьевая вода. А жители продолжают находить на своих частных территориях страшные последствия ещё недавнего присутствия здесь ВСУ.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Ранее Лайф сообщал, что ВС РФ за время "Операции Z" уничтожили 2911 военных объектов Украины. По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, среди них — 97 самолётов, 141 зенитный ракетный комплекс ПВО, 986 танков и других боевых бронированных машин. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.

Почему "Джавелин" не пробил российский танк на Украине
Почему "Джавелин" не пробил российский танк на Украине
BannerImage

Телеканал "Звезда"

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • javelin
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar