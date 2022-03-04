Почему "Джавелин" не пробил российский танк на Украине Оглавление "Джавелин" не сработал? "Джавелин" против Т-72 Недостатки "Джавелина" против недостатков Т-72 Особенность "Операции Z" Эффективность комплекса против российских танков изучают не только российские, но и американские военные аналитики. 167973 167973 Обложка © ТАСС / AP Photo / Efrem Lukatsky

"Джавелин" не сработал?

2 марта во время брифинга о ходе "Операции Z" в Донбассе представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал о событии, дату наступления которого пытались спрогнозировать сотни военных экспертов по всему миру. Комментируя ход операции, Конашенков отметил танковый экипаж под командованием командира танковой роты старшего лейтенанта Старостина, который, отражая атаку значительно превосходящих сил противника, уничтожил восемь единиц бронетехники (БТР-80) и более 100 националистов, не допустив их прорыва к переправе.

Конашенков добавил также, что в ходе боя российский танк был атакован американской ПТУР "Джавелин". Экипаж получил контузию, однако из боя не вышел и, убедившись в исправности техники, уничтожил ещё два танка противника. Американские противотанковые комплексы появились на Украине ещё в 2018 году, и с тех пор украинские военные думали, что это оружие способно изменить ход боя. Обстоятельства танкового боя, о котором рассказал представитель Минобороны в рамках брифинга, ещё предстоит установить, однако несколько любопытных деталей уже изучаются американскими аналитиками.

"Джавелин" против Т-72

Если быть совсем точным, то применение "Джавелина" по танку Т-72, задействованному в "Операции Z", — не первое в истории. До этого противотанковый комплекс использовался американской армией во время войны в Ираке. Однако там применение комплекса было омрачено сразу несколькими факторами: чудовищная жара уменьшала "окно использования" комплекса до нескольких секунд, а иракские танкисты умело применяли ландшафт и городскую застройку, чтобы прятать бронетехнику. Тогда же от "Джавелина" отказались американские морпехи. Вместо него они выбрали противотанковый комплекс TOW с управлением по проводам, и его использование подтвердило, что старая технология пока что надёжнее новой.

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Тогда же комендант корпуса морской пехоты Майкл Хеджи заявил, что "морпехам нужно оружие, которое можно использовать сразу". Разработчики "Джавелина" ответили ему, что морпехи не успели пройти достаточной подготовки и эту же ошибку, скорее всего, допустили и украинские военные. Судя по всему, за четыре года могло произойти одно из двух: либо украинские военные оказались необучаемы применению комплекса в реальной боевой обстановке, либо обучение стрельбе из "Джавелинов" проводилось исключительно на камеру и не было массовым.

Если внимательно изучить инструкцию к противотанковому комплексу, можно обнаружить, что для подготовки оружия к стрельбе нужно выполнить ВОСЕМЬ! пунктов, исполнение каждого из них занимает в среднем по 45–50 секунд. Эта задержка, когда цель находится в зоне прямой видимости, даже несмотря на продвинутую систему наведения противотанкового комплекса, может стать последней в жизни оператора. По словам бывшего командира Т-72, ветерана боевых действий на Кавказе Андрея Горяинова, это значительно затрудняет мгновенное применение оружия, особенно когда речь идёт об интенсивном боестолкновении.

Я внимательно слежу за историей "Джавелинов" на Украине и всегда искренне недоумевал, почему все украинские военные так воодушевляются. "Операция Z" показала, что реальная эффективность этого оружия, скажем так, сильно раздута и годами преувеличивалась. Мало его иметь — им нужно уметь пользоваться Андрей Горяинов Ветеран боевых действий, бывший командир танка Т-72

Недостатки "Джавелина" против недостатков Т-72

Ракета "Джавелин" оснащена тандемной боевой частью и по документам способна пробить до 750-мм брони. Наведение на цель осуществляется не так, как у российских "Корнетов" или французских ПТРК Milan: вместо управления по проводам "Джавелин" захватывает цель инфракрасной головкой самонаведения. Она в свою очередь, как и авиационные ракеты такого типа, ищет контрастные цели на фоне земли, — если танк едет по дороге, да ещё и стреляет, то в визоре оператора такая цель видна хорошо.

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Данных о том, какая модификация танка Т-72 подверглась атаке "Джавелином", на текущий момент нет, однако ещё 22 года назад американские аналитики делали вывод, что даже современные противотанковые комплексы не гарантируют эффективности "при бездумном применении". При этом самая массовая модификация танка Т-72 — версия Т-72Б — далеко не самая новая. У российских сухопутных войск есть и Т-72Б3, и Т-90, и другая современная техника, защита которой продумывалась на годы вперёд.

Проблема появилась откуда не ждали: оказалось, что применять "Джавелин" простым нажатием кнопки... невозможно. Конструктивно всё устроено так: у пусковой установки есть инфракрасный сенсор. Оператор обнаруживает цель с его помощью и идентифицирует её как танк. После этого нужно переключиться на независимую инфракрасную головку ракеты, которая начинает строить т.н. track box — условную "коробку" по размерам "цели типа танк". И только после этого можно произвести пуск. Судя по тому, какой случай описали в Минобороны, экипаж российского танка действовал не так, как рассчитывали разработчики "Джавелина". Подробные обстоятельства этого боя, вполне вероятно, будут раскрыты позже, но, судя по количеству уничтоженных целей, танк занял позицию и был замаскирован, что привело к срыву наведения ракеты.

Но боевую эффективность "Джавелин" может растерять и без маскировки техники. К примеру, мало кто знает, что попадание ракеты в крышу танка, которое считается фирменным стилем американской ПТРК, возможно только на половине дальности стрельбы — от 1280 метров до 2400. На дальностях менее 1200 метров ракета не может делать "горку" и атакует цель по прямой, как ракеты предыдущего поколения.

Особенность "Операции Z"

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Если присмотреться к российской технике, задействованной в "Операции Z", можно обнаружить немало интересного. К примеру, подавляющее большинство российских танков оснащено динамической защитой, придуманной много лет назад и используемой даже в современных машинах. При лобовой атаке блоки динамической защиты спасают танк от практически любого типа ракет — будь то шведский NLAW или американский "Джавелин". К тому же, если танк стоит на месте и не перемещается, его контрастность (нагрев на фоне земли) значительно ниже рассчитанных создателями "Джавелина" параметров, и сможет ли комплекс работать на минимальном уровне заметности цели — серьёзный вопрос, ответить на который уже нельзя однозначно.

Окончательный вывод по поводу эффективности "Джавелинов" российские военные сделают позже. Некоторое количество этих комплексов почти наверняка будет захвачено и передано в исследовательские институты Минобороны, например 48 ЦНИИ, где, в частности, изучали трофеи, добытые войсками после операции по принуждению Грузии к миру. После этого, вероятно, станут известны его реальные характеристики и это может оказаться неприятным сюрпризом для всех, кто занимался разработкой подобного оружия последние два десятка лет.

Авторы Сергей Андреев