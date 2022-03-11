Разработчики антивирусов Norton и Avast приостановили работу в России

Компании отметили, что не могут принимать новые заказы или предоставлять помощь в настоящий момент.

Американская компания NortonLifeLock, которая является разработчиком антивирусной программы Norton, приостановила продажи своей продукции и предоставление техподдержки в России. Соответствующее уведомление размещено на её официальном сайте.

"В связи с недавними событиями и в соответствии с правилами экспортного контроля мы не можем принимать новые заказы или предоставлять помощь в настоящий момент", — говорится в официальном заявлении на русскоязычном ресурсе Norton. Кол-центр компании сейчас в РФ также недоступен.