Разработчики антивирусов Norton и Avast приостановили работу в России
Компании отметили, что не могут принимать новые заказы или предоставлять помощь в настоящий момент.
Американская компания NortonLifeLock, которая является разработчиком антивирусной программы Norton, приостановила продажи своей продукции и предоставление техподдержки в России. Соответствующее уведомление размещено на её официальном сайте.
"В связи с недавними событиями и в соответствии с правилами экспортного контроля мы не можем принимать новые заказы или предоставлять помощь в настоящий момент", — говорится в официальном заявлении на русскоязычном ресурсе Norton. Кол-центр компании сейчас в РФ также недоступен.
Об аналогичном решении объявила также чешская компания по разработке программного обеспечения Avast. Она прекратила всю деятельность по маркетингу и продажам в РФ и Белоруссии, поставки продукции в эти страны приостановлены. Разработчик признался, что решение далось ему нелегко: компания ежегодно платила более 50 млн чешских крон налога на добавленную стоимость за продажу своей продукции в России.
Напомним, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Так, Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Маstercard в России. Разработчики компьютерных игр CD Projekt RED, Activision Blizzard, Electronic Arts и Ubisoft остановили продажи в РФ. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group. Кроме того, PepsiCo решила приостановить продажу напитков, а Starbucks сообщил о приостановке работы в РФ.
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